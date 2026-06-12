山海意象與智慧科技交織 花蓮縣圖即將迎來新面貌

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花蓮城市美學即將迎來歷史性的全新契機！預計於2026年底完工的「花蓮縣立圖書館」新建工程，憑藉深厚的在地建築語彙與頂尖的智慧化前瞻設計，正緊鑼密鼓地打造一座集美學、科技與人文於一身的國際級閱讀殿堂（見圖書館示意圖），引發各界高度期待。

這座承載無數期待的文化殿堂坐落於花蓮縣文化園區，興建樓地板面積為1.4萬平方公尺，由知名建築團隊「仲觀聯合建築師事務所」精細擘劃。設計團隊以「河海交界的洄瀾，累積知識的疊石」為核心靈魂，汲取太魯閣峽谷的切削律動，透過幾何量體的精確堆疊，將大自然的神工鬼斧轉化為空間實體，於此新建的圖書館完美詮釋。

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未來新館的視覺重心，挑高壯麗的「峽谷書牆」，是設計師透過大面積落地窗引入縱谷的自然光影，讓室內閱讀空間宛如峽谷般深邃而靈動，讓讀者置身其中，不僅能享受與山海共鳴的視覺震撼，結合館內自然意象與戶外綠意庭園，更將閱讀昇華為一場全方位的感官饗宴。

新館規劃為地下一層、地上四層，精準體現「全齡共享」的設計思維，完美劃分跨世代的閱讀與休閒空間：B1地下室：設有智慧停車場，以及充滿童趣與探索空間的「嬰幼兒閱讀區」。1樓大廳：包含挑高多功能大廳、流行雜誌區，以及傳遞溫暖關懷的「樂齡閱覽區」。2至4樓：全面涵蓋青少年閱讀基地、開架閱覽區、多媒體視聽區、電腦網路區及專業會議空間，兼顧學習與交流功能。

另外為與現代快節奏生活接軌，新館將全面導入智慧化便利服務，民眾不論晝夜，皆可利用24小時「全年無休預約取書櫃」與「自動還書機」輕鬆完成借還手續。最令人驚豔的服務亮點為「智慧得來速」還書系統，民眾無需找車位、無需下車，只需駕車行經專屬車道即可瞬間歸還書籍，將貼心便利的極致體驗融入日常。

花蓮縣文化局長陳建村表示，這座新建圖書館不僅擁有大山大海的開闊氣度，更具備連結國際的文化軟實力，作為兼具前衛美學與智慧科技的現代化場域，未來將成為花蓮最璀璨的文化核心與「城市大書房」，讓我們一同期待這座集美學、科技與人文於一身的閱讀殿堂璀璨登場，為全體縣民開啟與世界接軌的全新知識視野。