山海戀曲雙城「優」遊的旅宿體驗

花蓮位於台灣東部，以大山大海的自然景觀聞名，是追求放鬆、親近大自然的理想選擇，而環繞台北市的新北，也因範圍廣大，結合了便捷的都會近郊、歷史文化與多樣化的海岸及山區地形，也受到旅人喜愛，為「優」遊雙城嗎？花蓮理想大地渡假飯店與北台灣淡水水岸飯店【將捷金鬱金香酒店】，聯合攜手推出全新住房專案——「山海戀曲雙城渡假假期」，打造一次購買、二地入住的旅宿新體驗。讓旅人從花蓮的山海秘境到淡水的文化水岸，一趟旅程中，穿越自然與人文的交錯風景，享受截然不同的假期節奏。相關專案自即日起至明(2026)年5月31日止，入住適用至2026年6月30日，適合情侶出遊、家庭旅遊族群！



理想大地攜手將捷金鬱金香酒店打造雙城旅宿體驗。





理想大地更以全台少見的親水園區式渡假村聞名，園區內以人工運河串聯歐風建築，綠蔭小徑、鏡湖水景與成排落羽松錯落其中，構築出猶如歐洲小鎮的度假風貌。旅客可搭乘遊艇緩緩穿越園區水道，沿岸景致隨四季更迭，各有風情。新開放水岸園區設有特色選物空間「神農生活」，集結在地風格與職人選品；亦可前往「理想食光」享用在地簡餐、咖啡或甜點，在湖光山色間體驗午後悠閒時光。不妨清晨散步於湖畔木棧步道，午後乘船悠遊水岸，夜間則回到客房聆聽水聲蟲鳴，讓大自然成為旅途中的主角，體會最純粹的旅行節奏與生活溫度。

住房專案首先由花蓮理想大地展開，旅客可入住豪華客房一晚，享受自助早餐、幸福迎賓小品、機場或車站接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住亦有機會視房況升等蜜月客房或歡樂客房。









將捷金鬱金香酒店坐落淡水河岸，串聯藝文與人文旅遊。





完成東岸之旅後，旅客可持專案附贈的【將捷金鬱金香酒店】平日雙人住宿券，於有效期間內入住。該飯店位於新北淡水，以臨河而建的地理位置、豐富的藝文展演資源與鄰近十三行博物館而聞名，是結合城市慢旅與人文探索的理想據點。住宿內容包含標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。









「極品圍村盆菜」以多種珍饌層層堆疊，象徵滿堂富貴。







「瑤柱胡椒豬肚雞湯」慢火燉煮，湯頭濃郁暖心圍爐。





而理想大地表示，迎接農曆新年團圓氛圍，花蓮理想大地渡假飯店同步推出2026年年菜外帶預購服務，延續歷年熱銷佳績，主打兩道主廚手工燉煮年菜。「極品圍村盆菜」選用多樣名貴食材，以港式經典工序層層堆疊，搭配獨門醬汁燉煮而成，口感豐富，寓意滿堂富貴。「瑤柱胡椒豬肚雞湯」則嚴選花蓮放養土雞、瑤柱與豬肚，細火慢燉兩小時，湯頭濃郁溫潤，是家庭圍爐首選佳品。

預購期間自12月12日至2026年1月31日止，凡於此期間完成付款可享九折優惠。配送方式包含冷凍宅配（本島單一地址滿2,500元免運）與到店自取，最後宅配日為2026年2月8日，最後取貨日為2月15日。



以上圖片：飯店業者提供



