山海戀曲雙城「優」遊的旅宿體驗
理想大地水岸園區串聯運河、鏡湖與落羽松，展現歐風慢活美景。
【旅遊經 廖晨光報導】
花蓮位於台灣東部，以大山大海的自然景觀聞名，是追求放鬆、親近大自然的理想選擇，而環繞台北市的新北，也因範圍廣大，結合了便捷的都會近郊、歷史文化與多樣化的海岸及山區地形，也受到旅人喜愛，為「優」遊雙城嗎？花蓮理想大地渡假飯店與北台灣淡水水岸飯店【將捷金鬱金香酒店】，聯合攜手推出全新住房專案——「山海戀曲雙城渡假假期」，打造一次購買、二地入住的旅宿新體驗。讓旅人從花蓮的山海秘境到淡水的文化水岸，一趟旅程中，穿越自然與人文的交錯風景，享受截然不同的假期節奏。相關專案自即日起至明(2026)年5月31日止，入住適用至2026年6月30日，適合情侶出遊、家庭旅遊族群！
理想大地攜手將捷金鬱金香酒店打造雙城旅宿體驗。
理想大地更以全台少見的親水園區式渡假村聞名，園區內以人工運河串聯歐風建築，綠蔭小徑、鏡湖水景與成排落羽松錯落其中，構築出猶如歐洲小鎮的度假風貌。旅客可搭乘遊艇緩緩穿越園區水道，沿岸景致隨四季更迭，各有風情。新開放水岸園區設有特色選物空間「神農生活」，集結在地風格與職人選品；亦可前往「理想食光」享用在地簡餐、咖啡或甜點，在湖光山色間體驗午後悠閒時光。不妨清晨散步於湖畔木棧步道，午後乘船悠遊水岸，夜間則回到客房聆聽水聲蟲鳴，讓大自然成為旅途中的主角，體會最純粹的旅行節奏與生活溫度。
住房專案首先由花蓮理想大地展開，旅客可入住豪華客房一晚，享受自助早餐、幸福迎賓小品、機場或車站接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住亦有機會視房況升等蜜月客房或歡樂客房。
將捷金鬱金香酒店坐落淡水河岸，串聯藝文與人文旅遊。
完成東岸之旅後，旅客可持專案附贈的【將捷金鬱金香酒店】平日雙人住宿券，於有效期間內入住。該飯店位於新北淡水，以臨河而建的地理位置、豐富的藝文展演資源與鄰近十三行博物館而聞名，是結合城市慢旅與人文探索的理想據點。住宿內容包含標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。
「極品圍村盆菜」以多種珍饌層層堆疊，象徵滿堂富貴。
「瑤柱胡椒豬肚雞湯」慢火燉煮，湯頭濃郁暖心圍爐。
而理想大地表示，迎接農曆新年團圓氛圍，花蓮理想大地渡假飯店同步推出2026年年菜外帶預購服務，延續歷年熱銷佳績，主打兩道主廚手工燉煮年菜。「極品圍村盆菜」選用多樣名貴食材，以港式經典工序層層堆疊，搭配獨門醬汁燉煮而成，口感豐富，寓意滿堂富貴。「瑤柱胡椒豬肚雞湯」則嚴選花蓮放養土雞、瑤柱與豬肚，細火慢燉兩小時，湯頭濃郁溫潤，是家庭圍爐首選佳品。
預購期間自12月12日至2026年1月31日止，凡於此期間完成付款可享九折優惠。配送方式包含冷凍宅配（本島單一地址滿2,500元免運）與到店自取，最後宅配日為2026年2月8日，最後取貨日為2月15日。
以上圖片：飯店業者提供
其他人也在看
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 9
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 5
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
出國前必看！地勤揭「訂機票5地雷」：小小疏忽行程恐完蛋
近年來台灣人出國旅次不斷增加，許多人都會在訂機票時貨比三家，甚至也有不少眉角要注意。有地勤在粉專指出，訂機票看似簡單，但太多旅客因為小小疏忽導致不能登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，更揭露「訂機票5地雷」，絕對要避免！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2025全台熱門步道熱搜TOP 10！第一名在「桃園」、宜蘭抹茶山排第二
根據Yahoo!奇摩旅遊Yahoo Search資料統計，2025年1至10月搜尋全台步道最新數據顯示，位於桃園的「拉拉山神木步道」奪下全台之冠，成為最受歡迎的步道景點。此外，抹茶山步道、嘉明湖國家步道、十分瀑布步道等知名步道，也因大自然的魅力與靜謐氛圍，吸引大量遊客造訪。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！Yahoo好好買 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
慢遊嘉義更上癮1／用單車、電動公車玩出這座城市最舒服的旅行步調
在嘉義，旅行從來不必匆忙。踩著單車、搭上公車，城市的風景與人情就會慢慢靠近。「山侘」的現代茶、「弄，來小餐桌」的家常台式定食、三合院民宿「家暖暖」的溫馨住宿，嘉義以低碳、懷舊與剛好的速度，串起城市風景與人情，讓旅人重新定義深度遊的節奏與體驗。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
中國人預訂量跌近6成！日本住宿最新數據曝
[NOWnews今日新聞]中日關係高度緊張，北京呼籲中國公民避免赴日，旅遊團、住宿及機票大幅減少。《日經新聞》引述最新數據指出，近期日本全國來自中國的住宿預訂減少一半，大阪甚至有5至7成中國人預訂遭取...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 3
最省航線一次看 飛釜山1500元有找
[NOWnews今日新聞]數位旅遊平台Agoda公布台灣旅客進出國內外最「親民價」航線榜單，協助大家聰明規劃「過節不傷荷包」的出遊選項。根據自2025年9月起的訂位資料，針對2025年12月20–31...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，星宇航空表示，將於2026年2月13日起，新增台中—宮古島定期航班，讓更多旅客從中部出發輕鬆飛抵沖繩外島宮古島，即日起開賣。星宇航空目前台中機場飛日本3條航線分別飛往兵庫神戶、沖繩那霸與香川高松，明年初並新增台中—宮古島定期航班，明自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
800米銀白芒草花海步道美拍！夢幻海景3大順遊景點一次收
芒草,芒花,步道,新北市,新北景點,瑞芳景點,新北芒草,瑞芳芒草,半屏山芒草,半屏山步道 銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！景點+ ・ 20 小時前 ・ 發起對話
彰化扇行車庫鐵道嘉年華將登場 拍火車、吃美食、抽住宿券的鐵道輕旅行！
彰化扇行車庫，不妨來看一下整修後的新風貌(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】彰化扇形車庫是台灣非常著旅遊經 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險
近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！
近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。 截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！LIVE JAPAN ・ 8 小時前 ・ 發起對話
創台灣飯店首例！義大利「雲水之都」獨霸國際奢華酒店
台灣飯店集團再創國際里程碑，寫下極致奢華新篇章，雲朗觀光集團深耕義大利多年的旗艦代表作——威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前在全球最高端的奢華飯店聯盟——立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, LHW）年度大獎中脫穎而出，榮獲全球唯一最高榮譽獎項「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
出國賞花熱潮爆發！雄獅花季旅遊3年飆4倍
【記者趙筱文／台北報導】每年3到4月的北半球花季向來是旅遊市場的兵家必爭之地，伴隨疫後海外旅遊全面復甦，國人賞花需求不僅快速回升，更推升短線與長線旅遊同步增長。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬季走訪東北角！海岸景觀、暖心溫泉、特色咖啡成冬季旅遊亮點
記者/葉佳欣報導 隨著冬季來臨，東北角海岸線迎來一年中最具氛圍的季節景色。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）表示，冬季的東北角展現柔和的海岸色調，壯闊的岬角風光，以及享民頭條 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
泡湯賞燈一次滿足!礁溪溫泉季+燈花季 業者攜品牌攻天冷商機
入夜之後，東北季風報到，周三周四北部、東北部轉為濕冷天氣型態，而溫度越降低，宜蘭礁溪溫泉越火熱，燈花季加上溫泉季，不只有一連串活動要吸引遊客前往，不少飯店業者也出招，推出創意料理，或是運用在地食材，走養生風，就是希望搶攻天冷商機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【雙12限時折扣】台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 2 週前 ・ 發起對話