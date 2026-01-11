山海祈福3天18鄉鎮全嘉大巡禮 黃榮利背帶「過火」求加持披「百福戰袍」拚初選民調過關

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】民進黨嘉義縣長初選電話民調在即，候選人黃榮利於9日開始，正式啟動「山海祈福 全嘉大巡禮」，誓言在3天內掃遍嘉義縣18鄉鎮市。不同於傳統喧囂車掃，黃榮利將行程定調為「感恩與承擔」，每抵達一處信仰中心，便慎重解下競選背帶，在香爐上進行「過火」儀式，並由廟方別上平安符。

這條背帶隨著行程推進，集結了18鄉鎮的香火與祝福，化身為承載民意的「百福戰袍」。黃榮利感性表示：「每過一次火，肩膀上的責任就更重一分。這條背帶吸滿了嘉義的靈氣，我穿著它，就是帶著眾神的保佑和鄉親的期待，來拚這場初選。」

沿途鄉親對此「敬天愛人」之舉反應熱烈，更有長輩爭相觸摸這條加持過的背帶沾福氣。黃榮利也藉此懇切呼籲，這3天的巡禮是為了展現決心，黃榮利強調，自己深耕嘉義四十年，從基層做起，熟悉縣政運作，也瞭解各鄉鎮長年累積的問題與挑戰。未來將以豐富的行政經驗為基礎，兼顧產業發展、財政紀律與社會照顧，讓嘉義縣在穩健中前進。

黃榮利懇請鄉親，在接下來的電話民調期間，晚上守在電話旁，大聲說出「唯一支持黃榮利」，讓實做的人為嘉義縣服務。

圖：民進黨嘉義縣長初選電話民調在即，候選人黃榮利於9日開始，啟動「山海祈福 全嘉大巡禮」，3天內掃遍嘉義縣18鄉鎮市。不同於傳統喧囂車掃，黃榮利將行程定調為「感恩與承擔」，每抵達一處信仰中心，便慎重解下競選背帶，在香爐上進行「過火」儀式，並由廟方別上平安符。（記者吳瑞興翻攝）