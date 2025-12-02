山海豆花獲《500甜》肯定、台東大巴六九登《500盤》 台灣味同場發光！

記者/葉佳欣報導

2025年《500輯》正式發表首屆台灣甜點評鑑指南「500甜」，山海豆花以其廣受歡迎的招牌綜合絹豆花脫穎而出，獲得「一甜」肯定；而在另一份《500盤》年度美食名單中，自有園區種植有機蔬果、位於台東縣卑南鄉的大巴六九景觀餐廳也成功入選第五屆評鑑，成為今年東海岸頗受關注的餐飲亮點。兩個品牌分別從甜點與料理，以截然不同的視角詮釋台灣味，卻共同展現了土地、食材與文化累積的深度。

山海豆花的招牌綜合絹豆花（左）獲得500甜肯定，大巴六九景觀餐廳的有機蔬食也入選第五屆500盤評鑑。圖/山海豆花、大巴六九提供

山海豆花的招牌綜合絹豆花，以細膩工法與樸實風味吸引評審目光。世界麵包大賽冠軍陳耀訓特別推薦，指出這碗豆花最動人的地方，在於吃得到內餡的芝麻粉圓與花生粉圓搭配著豆花、花生粗粒，香氣十足。看似簡單，但每個細節都做得恰到好處，吃得出職人的耐心與技術。

這碗絹豆花選用台灣產銷履歷非基改黃豆，以日本傳統天然鹽滷為凝固劑，蒸煮時間超過兩小時，由職人以溫度與火候控制打造細緻口感。所有配料均以傳統工序製做，不求速成，因此呈現出樸實但雋永的滋味。山海豆花的精神不在於花俏，而是在熟悉的味道中做到極致，帶來「原來豆花可以這麼好吃」的驚喜。創辦人高橋遠輝與劉孆婷表示：「每天做的只是煮豆花，但要把簡單做到最好，需要堅持與不將就。」

絹豆花選用台灣非基改黃豆，並以天然鹽滷作為凝固劑，超過2個小時蒸煮製成，簡單卻不平凡。圖/山海豆花提供

夏天很受歡迎的海藻糖火龍果絹豆花，特色是使用海藻糖熬煮的火龍果醬，帶有蜂蜜香氣，也吃得到火龍果果肉。圖/山海豆花提供

而今年同樣備受注目的台東「大巴六九景觀餐廳」則以扎根土地的料理哲學受到《500盤》評審高度肯定。蔬食主義者、富邦文教基金會執行董事陳藹玲推薦大巴六九的川燙有機蔬菜，陳藹玲每年都會跟跑友去台東跑步，一團40至50個人跑完三鐵，這時候需要補充食物，跑友們會請大巴六九的廚師們來辦桌，主廚把園區自種的有機蔬菜擺滿一桌，像是馬齒莧、紅萵苣、火焰菜、龍葵、黃金白菜、黑面白菜、巴蔘菜、孔雀菜、紅粉菜等，再調配不同醬汁來搭配。很適合喜歡吃原味和好食材的食客，更能讓人一口吃進台東的風、土壤與海味。

台東大巴六九景觀餐廳以扎根土地的料理哲學受到《500盤》評審高度肯定。圖/大巴六九提供

大巴六九的料理沒有浮誇的外表，但每道菜都像一篇篇土地筆記。食物的邏輯清晰、味道乾淨，呈現少見的專注與節制。在永續理念受到重視的當代，大巴六九自有園區種植有機蔬果、減少浪費與季節採集作為餐廳運作方式，也讓其入選被視為水到渠成。

大巴六九的料理沒有浮誇的外表，但每道菜味道乾淨，像一篇篇土地筆記。圖/大巴六九提供

山海豆花與大巴六九分別從甜點與料理，代表了兩種不同卻同樣深刻的台灣風味。山海豆花以細膩工法守住老味道，大巴六九用食材與自然對話創造新敘事。兩者在今年的《500甜》與《500盤》評鑑中脫穎而出，不僅讓更多人看見台灣地方餐飲的創造力，也象徵台灣味無論從傳統或創新脈絡，都具備足以感動人心的力量。





