山海資源上桌 雲林以料理串聯食漁教育與地方經濟

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府在口湖鄉舉辦2026年「雲林山海豔」活動，集結縣內漁業、農業與畜牧業者，透過料理展示方式，推廣在地食材與食漁教育，成為新年度地方產業行銷的起跑活動。

活動現場由結合劍湖山渡假大飯店、三好國際酒店、虎尾海中寶及好蝦冏男、口湖漁業生產合作社等在地業者共同參與，將海產、農產及畜產品重新組合，推出年節應景料理。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣對農漁畜產品品質一向嚴格把關，從產地到餐桌皆落實自主管理與安全檢驗，感謝口湖鄉漁業生產合作社總經理王益豐長期堅持品質原則，每位契作漁民對養殖管理的高度自律，才能確保產品符合最高標準，讓縣府對雲林漁產品安全深具信心。

口湖鄉長李龍飛表示，「雲林山海豔」是2026年首場重要推廣活動，感謝縣府以實際行動支持在地產業，誠摯邀請全國消費者到口湖選購優質農漁產品，歡度新年。

雲林縣農業處長魏勝德指出，雲林在農業、漁業與畜牧產量上，長期占全國重要比例，是國內主要糧食與水產供應縣市之一。近年持續推動食農、食魚教育，希望消費者在選購與食用過程中，能理解生產端的用心與管理制度。

縣長張麗善表示，「雲林山海豔」不只是美食活動，也反映地方產業嘗試以創新方式回應市場與消費趨勢，透過體驗式推廣，拉近產地與餐桌距離。期盼未來能吸引更多企業與團體來雲林舉辦餐敘活動，進一步帶動地方經濟。（照片／雲林縣政府提供）