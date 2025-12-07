「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會締造熱烈迴響中山公園湧入六千人共享感動之夜

花蓮市公所年度音樂盛事「2025 山海迴響．花蓮聲浪」演唱會六日晚間在中山公園熱情引爆，逾六千民眾湧入現場，與巨星卡司一同用歌聲為花蓮加油（見圖）。亞洲天后徐懷鈺、搖滾王子范逸臣、情歌天后江美琪、全方位男神柯有倫、創作女聲林冠吟，以及超人氣樂團「沒有才能」等實力派藝人輪番登台，帶來滿滿驚喜，氣氛嗨到最高點。

花蓮市長魏嘉彥表示，音樂具有療癒與凝聚力量，今年以「山海迴響」與「花蓮聲浪」作為演唱會主題，不僅象徵花蓮在地震與水災後的堅韌與新生，更期盼透過藝人的歌聲，傳遞對花蓮土地最深的祝福。他也感謝全台各地旅客特地前來共襄盛舉，他強調，「今晚的每一份感動，都是花蓮向前的力量」。

晚會自傍晚起以溫暖的旋律揭開序幕，由Z世代饒唱組合「沒有才能」以青春搖滾帶動全場節奏，氣氛持續升溫，接續登場的創作女聲「林冠吟」帶來許多經典歌曲，熟悉的歌聲瞬間喚醒滿滿回憶，引來全場掌聲不斷，「范逸臣」則以渾厚嗓音演唱多首膾炙人口的搖滾金曲，掀起台下大合唱；江美琪以一貫細膩的歌聲演繹多首情歌，觸動無數觀眾的心。

壓軸登台的亞洲天后「徐懷鈺」更以經典舞曲及青春回憶殺歌曲讓全場嗨至沸點，觀眾紛紛跟著節奏舞動及大合唱，現場並有「小怪獸後援會」以及「愛鈺家族國際後援會」粉絲團早早就在舞台前等候偶像，夜空中充滿尖叫與歡笑，將活動推向最高潮。

除了精彩演出，活動於下午同步開放的「特色星光市集」也吸引不少民眾駐足，從花蓮在地美食到文創手作，讓參與者能在音樂與香氣交織的氛圍中，感受屬於花蓮獨一無二的城市魅力。

二0二五「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會在歌聲與歡笑中圓滿落幕，許多民眾仍意猶未盡，期待明年再度回到花蓮，共同追尋音樂帶來的力量與感動。花蓮市公所也表示，未來將持續打造更多優質活動，讓花蓮成為最能聽見台灣溫度的地方。