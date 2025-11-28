《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表 從古地圖看見太魯閣的歷史軌跡

太魯閣國家公園管理處在遊客中心舉行《山海金太魯閣地圖史四百年》新書發表會，分享太魯閣豐富多元的歷史視野。(太管處提供)

記者林中行／花蓮報導

在積極推動０四０三花蓮大地震後復建工作之際，太魯閣國家公園管理處亦持續投入各項保育工作，二十八日太魯閣國家公園管理處在遊客中心舉行《山海金太魯閣地圖史四百年》新書發表會，與社會大眾分享太魯閣豐富且多元歷史視野。

太管處長劉守禮表示，山海交會的太魯閣國家公園，不僅以壯麗峽谷景觀聞名，更蘊藏豐厚多元且獨具特色的人文歷史。太魯閣歷史發展脈絡與地圖演變，宛如臺灣歷史進程與地圖繪製技術變革的縮影。

廣告 廣告

劉守禮指出，一一二年有幸委請長期鑽研臺灣歷史地圖的魏德文先生，以及致力科技與文化整合研究的郭俊麟博士共同合作，針對大航海時代、清代、日治時期至戰後的太魯閣歷史圖資進行盤點、調查與研究詮釋，並將成果集結成冊出版地圖專書《山海金太魯閣地圖史四百年》。

太管處表示，《山海金太魯閣地圖史四百年》編纂工作歷時兩年，執行團隊為蒐羅散落世界各地與太魯閣相關的老地圖，向國內外公私館藏單位及私人收藏家洽借珍貴歷史圖資，使本書內容更為完整且具深度。

太管處指出，綜觀太魯閣地圖史，太魯閣的身影最早可追溯至大航海時代，因砂金資源而成為國際關注焦點，清領中期以前，治理重心多在臺灣西部，使得東臺灣在地圖上的著墨相對有限，直至一八七四年牡丹社事件後，推動「開山撫番」政策，「太魯閣」才正式顯現在歷史圖紙上，而日治時期更引進當時最先進的三角測量法，臺灣實測地圖正式出現，奠定臺灣現代地圖測繪技術的基礎。

太管處強調，《山海金太魯閣地圖史四百年》以地圖為歷史閱讀的起點，透過跨越四百年的珍貴圖資，引領讀者窺看太魯閣地區的關鍵歷史變遷與發展脈絡，同時展現臺灣地圖繪製技術演進的軌跡。

從追尋黃金的航海探索，到今日以保育為核心的土地規劃，一幅幅古地圖拼貼出臺灣這個島嶼的歷史記憶，希望這本書能讓大眾以嶄新視角認識太魯閣，並重新思索土地、文化與歷史的深刻連結。