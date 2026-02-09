山海間的禪意修行！300坪透天別墅擁抱景觀頂樓茶室，新東方風構築自然人文的夢想山居

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 采舍空間設計

距離台北繁華不到一小時車程，車行入山，空氣中凝結著草木的清香，一座歷時數年打造的透天別墅靜謐佇立於山海交會之處。這座由兩戶打通、高達 300 坪的透天別墅，是采舍空間設計為熱愛山林的屋主一家四口精心雕琢的夢想藍圖。設計師以「新東方風」為骨幹，將屋主對禪意放鬆的嚮往、珍藏的茶具木雕，與大自然的四季遞嬗完美揉合。面對山區潮濕寒冷的氣候挑戰，全屋更隱藏了除濕系統與地暖等智能居家，確保這份跨越時空的雅致，始終維持在最舒適的居家溫度，讓家成為一處真正能安放靈魂的療癒寓所。



步入一樓，挑高的藤編斜屋頂瞬間將感官帶往峇里島的悠閒國度。楊詩韻設計師捨棄繁複的裝飾，轉而運用風乾樹枝與藤蔓在牆面勾勒出大自然的脈絡，大面開窗更將庭院綠意轉化為動態的端景，這裡不僅是家，更是熱情好客的社交核心。餐廚區以橫向延展的超大中島為主角，串聯多組餐桌，既能靜享晨間咖啡，亦能舉辦盛大宴席。空間中細節之處皆是溫度，樓梯扶手捨棄了冰冷的鐵件，改採手工漂流木製作，甚至連電梯門片也細膩地以木皮修飾，讓觸覺所及之處，皆是實木溫潤的質地，消弭了中古屋原有的生硬線條。沿著階梯通往二、三樓起居空間，設計語彙轉為靜謐與內斂，二樓公共區配置了寬敞的臨窗臥榻，讓家人在不同光影時刻，都能倚坐一隅與窗外樹影對話；三樓的孩子房則發揮創意，以「山」與「海」為主題，透過綠意與蔚藍色彩的點綴，賦予沉穩木質空間跳動的生命力。而四樓的女主人臥室更是一場光影的饗宴，設計師巧手導入天井設計，讓自然光源從頂部傾瀉而下，結合室內綠植，將戶外氣息引入睡眠核心，營造出如身處森林深處般的深度療癒體驗。

頂樓茶室則是整座別墅的精神靈魂。坐擁北海岸與八卦山 270 度的無敵景觀，室內以日本「圍爐裏」為核心，當炭火在中央茶桌升起，裊裊茶煙搭配深色藝術塗料的牆面，極致的禪意在此凝結。推開門走入露臺，借鏡台中菩薩寺的水池造景，在石材、植栽與水面的交錯間，水面倒映著遠方海天一色的景致。當微風拂過水面，天地海彷彿在此交匯，帶來無與倫比的安定與寧靜。

