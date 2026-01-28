山海風景融合書墨香氣 新北揮毫送福賀馬年

《圖說》2月7日來碧潭帶走客製春聯，用手寫的溫度，開啟馬到成功的一年。〈2025贈春聯資料照，觀旅局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市觀光旅遊局為迎接充滿活力與希望的丙午馬年，在多處風景區精心規劃一系列迎春活動，從文化揮毫到節慶光影，歡迎民眾在山海風景與書墨香氣中，提早感受新春團圓與祝福的溫暖時刻。

觀旅局長楊宗珉表示，春聯不僅是一張紅紙，更承載著對家人、對生活、對未來的美好期盼，透過景區贈春聯活動，陪伴市民與遊客一同迎接嶄新的丙午馬年。春節假期期間，也推薦民眾走訪烏來走春，泡湯放鬆身心，欣賞烏來瀑布，感受山林間的療癒能量。

《圖說》2月17日至28日，烏來瀑布遊客中心推出套票組合，披上華麗的原民傳統服飾，在壯闊瀑布前定格絕美瞬間。〈觀旅局提供〉

他說，自2月17日至2月28日，烏來瀑布遊客中心同步推出消費套票組合，凡購買套票即可獲贈原住民手編幸運手鍊，有2種套票內容可供選擇，A套票為春節原住民美食套餐及雲仙纜車車票，B套票為春節原住民服裝體驗、馬告咖啡下午茶及雲仙纜車車票，讓旅程不只放鬆，更充滿文化溫度與驚喜。

楊宗珉指出，今年春節前夕，瑞芳區深澳鐵道自行車率先展開迎春活動。自2月1日至2月28日止，凡搭乘深澳鐵道自行車，追蹤、按讚官方臉書粉絲團或追蹤官方IG且發布限動標註@railbiketw，即可獲得一組「深澳好好運春聯」，一組春聯共有4張，可愛俏皮的吉祥物設計，為新的一年帶來滿滿好運與歡笑。

《圖說》烏來風景區有溫泉、瀑布和泰雅族文化，春節假期不妨來趟身心舒暢的山林療癒之旅，還能逛老街、搭台車，感受大自然的療癒與原民風情。〈觀旅局提供〉

2月17日起，春節限定的光雕隧道動畫正式登場，金元寶、炮竹等喜氣元素在隧道中流轉，為騎乘旅程增添滿滿年節氛圍。騎著鐵道自行車，沿途欣賞繽紛彩繪牆與遼闊山海景緻。

此外，新店區碧潭風景區同樣洋溢年節喜氣，2月7日下午1時30分至4時30分，於碧潭吊橋東岸藍色帳篷區舉辦「新春揮毫贈桃符」活動。「桃符」為春聯古稱，象徵除舊佈新、迎福納吉，邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊老師現場揮毫，民眾可自由指定吉祥祝賀語，將一份獨一無二、充滿筆墨香與人情味的手寫春聯帶回家。

《圖說》新北市青春山海線「深澳鐵道自行車」是全台唯一可同時欣賞山海美景的鐵道自行車道。〈觀旅局提供〉

活動當天只要追蹤並按讚碧潭停車場臉書粉絲專頁，還可參加投壺遊戲，有機會獲得精美小禮物，讓傳統年俗多了幾分趣味與歡樂。