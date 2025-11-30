山海食艷室食材跨越山與海 張麗善縣長:用美食引領全民走進食農與永續

「雲林感謝季|山海食艷室」集全縣二十鄉鎮市特色食材，用道道佳餚串連土地與農民最精彩故事。(記者劉春生攝）

▲「雲林感謝季|山海食艷室」集全縣二十鄉鎮市特色食材，用道道佳餚串連土地與農民最精彩故事。(記者劉春生攝）

張麗善縣長二十九日參加「雲林感謝季|山海食艷室」活動。她致詞時表示，這場活動集全縣二十鄉鎮市特色食材，用一道道佳餚訴說土地與農民的故事，不僅是美食饗宴，更是對農漁民「敬天謝地」的儀式。她期待「山海食豔室」成為年度亮點活動，吸引更多人走進雲林、親近土地、感受農民的用心。

「雲林感謝季|山海食艷室」由雲林縣政府與雲林縣農會攜手主辦，將全縣二十鄉鎮市的特色食材透過主廚巧思，烹調十三道佳餚，吸引全國超過兩百五十位民眾參加，享受一場別開生面的食農餐桌盛宴。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委丁學忠、許宇甄、張嘉郡及各鄉鎮市農會代表與會品嚐美食。

廣告 廣告

張縣長指出，雲林是台灣的糧倉與蔬果重鎮，擁有台灣最豐富的新鮮食材，是名符其實的「台灣廚房」。此次活動由縣農會精心籌劃，以在地食材創作佳餚，讓參與者在星空下享受雲林獨有的山海風味。這場活動融合展演、品味、教育三大元素，吸引來自全國的遊客與家庭一同參與，期盼透過活動讓更多人認識土地的恩賜與農民的辛勞，支持在地農產品。

張麗善表示，農業面臨極端氣候的挑戰，從颱風暴雨到乾旱烈日，都可能影響作物授粉與生長，使農民承受巨大風險。雲林近年大力推動智慧農業與數位化管理，協助青年農民提升效率、節省人力，來面對新時代的農業環境。同時推動農業廢棄物再利用與友善耕作，落實聯合國永續發展目標，希望在氣候變遷下仍能維持農業生產與糧食安全。

縣農會總幹事陳志揚表示，「雲林感謝季|山海食艷室」以味蕾走入雲林，共同參與這場以土地為核心、以感謝為主軸的活動。活動除推動食農教育外，並希望藉由餐桌實際呈現、料理敘事與現場體驗，行銷推廣雲林優質農漁產，讓更多消費者信任雲林、選擇雲林。

陳志揚說，雲林縣農會與各鄉鎮市農會近年持續推動食農教育深入校園、社區與家庭，「山海食艷室」延續這樣的精神，把「學習」變成「體驗」，把「體驗」變成「理解」，讓餐桌成為促進生產者與消費者互相靠近的平台。縣農會將持續深耕，讓更多美好被看見，讓雲林從產地走向更多人的心裡。

山海食艷室13道佳餚的食材包括斗六絲瓜，莿桐腐竹、芒果咖啡、土庫小番茄，元長小黃瓜，四湖鹽水鵝腿、烏魚子，北港黃豆芽菜，水林甘藷片，林內生菜，雲饗豬的豬培根，大埤花椰菜、酸菜，台西有機文蛤，西螺醬油、米，麥寮大白蝦、鯛魚片、蝦仁、小麥粒，口湖魚丸、龍膽石斑，二崙西瓜綿、杏鮑菇，褒忠去殼玉米筍，斗南烏殼綠竹筍、虎尾去皮花生仁，與東勢胡蘿蔔、崙背洋香瓜的果汁食豔室。每一道菜都融入主廚對食材的尊重心意，呈現土地、產地與消費者之間的緊密連結，大受好評。

台南農業改良場與在地農友在活動現場共同設計七大「食農闖關體驗」，透過遊戲方式呈現耕作、養殖與農產專業，讓更多人認識土地的恩賜與農民的辛勞，共同以感恩之心迎接豐收。