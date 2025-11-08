「山爺」新書分享 黃春明出席（1） (圖)

彰化縣 / 綜合報導 彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是 彰化地區 唯一可以 買 到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販售，價格比市區便宜2到3成，還有代客料理的服務，新鮮美味當場吃得到，周末假日，吸引不少民眾搶購嚐鮮。文蛤下鍋大火快炒，再放點九層塔，鮮甜的香氣不斷冒出來，再來這鍋肥美的紅蟳，撒點米酒去腥，再用麻油爆香，現撈的海產漁獲代客料理上桌，民眾等不及趕快嚐鮮，民眾說：「在這裡買比較新鮮啊，比我們市區吃，來得便宜。」這裡是彰化塭仔漁港，今（8）日下午，許多民眾專程來挑選漁獲，是因為這裡的魚種類很多既新鮮又便宜，民眾說：「這裡的魚吃過，你就會發現，它的口感跟鮮度是不一樣的，他們都有自家的漁船，所以就固定一段時間，就會來買一下。」彰化有三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，塭仔漁港的攤商自己有船，漁獲現撈現流上岸後直接在港邊的攤位賣，還有代客料理可以馬上嚐鮮，還在興建中的彰化漁港，港口水深漁船停泊不會受到潮汐影響，可以停160個船席，但部分設施還在驗收中，王功漁港以鮮蚵牡蠣最為出名，潮間帶的海牛生態帶動文化與觀光熱潮，三大漁港各有特色，但如果要買現流的漁獲，民眾首選還是塭仔漁港。彰化線西塭仔漁港魚販說：「都很新鮮啦，都是當天現流的，因為我們都沒有在賣隔夜魚，這個我早上4點多出海抓的，8點多就進來了。」這些魚貨從海上捕撈起來，分類整理放消費者的面前，不到12小時，價格便宜2到3成，周末假日吸引許多民眾，一次買足。 原始連結

華視影音 ・ 9 小時前