「山爺」新書分享 黃春明出席（1） (圖)

90歲黃春明寫「山爺」 誓言一直寫下去
（中央社記者邱祖胤台北8日電）現年90歲的黃春明至今筆耕不輟，最新小說集「山爺」今天在台北博客來書店舉行新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。中央社 ・ 8 小時前
繼續寫下去！90歲黃春明筆耕不輟 新書《山爺》發表
高齡90歲的作家黃春明筆耕不輟，今天（11/8）在台北博客來書店舉辦最新小說集《山爺》新書發表會，黃春明說，人從年輕開始一直學某項技術，中年沒有放棄，老年就會繼續下去，自己會繼續寫下去，帶給大家更多故事。太報 ・ 7 小時前
黃春明《山爺》新書分享土地人情故事
記者范瑜／臺北報導 曾獲國家文藝獎的作家黃春明高齡92歲，至今仍創作不輟，今（8）日下午於臺北博客來書店出席《山爺》新書分享會，除邀請陳芳明、廖玉蕙等人分享，青年日報 ・ 1 天前
立冬了蚊子還在！南市衛生局：第3例本土登革熱這時解危 把握1原則防止孳生
根據疾管署監測資料，截至昨（7）日全國登革熱本土病例共27例、境外移入病例221例，其中台南市目前累計本土3例、境外16例；台南市衛生局指出，雖然立冬後氣溫逐漸降低，不過近期白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，加上下週可能受颱風外圍環流影響降雨，且第3例本土登革熱疫情尚未解危，應持續監控至24日，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」行動，勿掉以輕心。鏡報 ・ 15 小時前
黃春明「山爺」新書分享會（2） (圖)
國家文藝獎得主、作家黃春明（圖）年過90歲，至今仍創作不輟，他8日下午在台北博客來書店出席「山爺」新書分享會，與讀者近距離交流互動。中央社 ・ 10 小時前
肉品市場開市後第2天 農業部：全國平均拍賣價約111元 尚稱平穩
全國豬隻昨天恢復開賣，農業部表示，截至今日下午5時，毛豬拍賣價格區間約在每公斤97元至117元之間，規格豬平均約111.92元，毛豬拍賣價格尚稱平穩。據畜產會資料顯示，今日國內毛豬交易頭數為21408隻、總平均重量132.1公斤、拍賣價每公斤111.27元；至於規格豬，交易19639頭、平均重量13自由時報 ・ 9 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 10 小時前
花毯節.小琉球湧遊客「好天氣快玩」 蚵農防颱急收蚵棚回港
台中市 / 綜合報導 鳳凰颱風來勢洶洶，台中花毯節今（8）日開幕，有民眾趁颱風來之前，趕快先去拍照，因為如果到時候風雨影響，花況不佳可能就會關園，屏東東琉線碼頭今天一早也是湧入遊客，趁好天氣到小琉球玩，不過島上業者不敢掉以輕心已經開始防颱，把生財工具，獨木舟、SUP等先收好，另外嘉義蚵農也是抓緊時間，將蚵棚收進港內。6萬株波斯菊、百日草等花卉隨風飄搖，還有飛天小女警造景，超級Q吸引民眾拍照打卡，台中花毯節8日上午開幕，吸引大批遊客出遊賞花，民眾說：「感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，想說趕快趁今天(8日)，第一天開幕來看看。」種苗改良繁殖場長張定霖說：「陣風超過8級以上會倒，如果強降雨的話，就會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，就會關場。」趁颱風還沒來，趕快玩的還有這，一早東琉線滿滿的遊客，都要搭船去小琉球玩，不過島上居民面對颱風可不敢掉以輕心，船上也開始載物資，因為10日下午就是末班船，1112號也確定停航2天，小琉球業者也抓緊時間先防颱。屏東小琉球業者說：「所有東西都要收起來，不然會被吹走。」屏東小琉球業者說：「獨木舟，SUP，都會陸續搬回來店裡。」同樣繃緊神經的還有嘉義布袋，蚵農紛紛把蚵棚收進來，加緊固定作業，就擔心颱風期間，強風大浪，會造成嚴重損失，嘉義蚵農說：「趕快來整理，不然颱風來整個都不見。」嘉義蚵農說：「颱風路線，感覺會很嚴重，怎麼變化是還不知道，先預防起來。」蚵農想起之前颱風把10幾個蚵棚都吹走了，實在心疼，所以這回就算蚵還不大，也先收回來港內，東石蚵農同樣加緊作業能收多少是多少，嘉義蚵農說：「大家盡量防颱，像這個棚子用好也要固定好，我之前養在布袋港外面那邊，(颱風來)整個都不見。」嘉義蚵農說：「現在蚵還很小(但還是得先收)，大家都很害怕啊，怎麼可能不會影響。」鳳凰颱風來勢洶洶，民眾趁好天氣趕快出遊，業者蚵農也加緊腳步先準備防颱，只求損害降到最低。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
獨家／顏正國遺願曝光！親寫這6個字逼哭全網 最不捨愛妻因為他落淚
資深演員顏正國，從叛逆少年到溫柔父親，從監獄鐵窗走回人生舞台，他用生命的起伏告訴世人：錯過的，不只是青春與自由，更是家人的愛與等待。重返社會後，他沒有逃避，而是以謙卑與感恩重新學習「做人」。最捨不得老婆因為他的「衝動」而哭泣。《放下拳頭，揮毫人生新顏色：好小子顏正國的青春與覺醒》書中一篇篇真誠的告白，是他送給世界最後也是最珍貴的禮物。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
自助餐煎台遭投擲洗衣球冒煙險起火 業者氣炸報警
台北市 / 綜合報導 台北市信義區松山路一間自助餐業者，自家的煎台遭人丟擲不明物體，瞬間冒煙險些燒起來。查看監視器才發現，是2男2女在隔壁的娃娃機店，夾到一盒洗衣球到處亂扔，甚至還丟擲路過的單車騎士。就怕事後引發食安疑慮，自助餐業者準備向4人提告。2名黑衣男子鬼鬼祟祟，不斷在煎台附近徘徊，看沒人注意，迅速把不明物體丟上煎台，一個不夠又丟了好幾個，來回走動觀察，一旁的女性友人則拿出手機，拍攝嘻笑。自助餐店業者蘇先生說：「第2次的時候就有冒煙，然後有路過的客人跟我們說，然後我們就趕快出來處理，把火關掉，不然怕危險。」但他們沒停手，挑出盒子裡的物品，從路旁腳踏車置物籃到行經的單車騎士，都成為他們戲弄的對象。自助餐店員工VS.到場員警說：「剛剛那2個年輕人，他們丟異物到我的煎台上面，導致有冒煙。」自助餐店員工向員警講述當時的狀況，直到把監視器畫面放大檢視，才發現他們丟的竟然是洗衣球，華視新聞記者李思琪說：「當時幾人先在隔壁的娃娃機店，夾完洗衣球後，接著將夾到的洗衣球，丟到旁邊的自助餐煎台。」娃娃機店內除了常見的玩偶娃娃，現在也有實用的生活用品供民眾夾取，只是沒想到這小小的洗衣球，居然遭人胡亂投擲還可能引發食安問題，自助餐店業者蘇先生說：「其一，食物有中毒的情形，這種事情發生的話，那很危險，如果冒煙，我們沒有及時發現，如果發生火災，影響更大。」攸關食安這種玩笑開不得，店家準備提告，希望讓他們學到教訓。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
女子捷運掉翡翠戒指 警鍥而不捨找多日尋獲
女子捷運掉翡翠戒指 警鍥而不捨找多日尋獲EBC東森新聞 ・ 12 小時前
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化縣 / 綜合報導 彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是 彰化地區 唯一可以 買 到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販售，價格比市區便宜2到3成，還有代客料理的服務，新鮮美味當場吃得到，周末假日，吸引不少民眾搶購嚐鮮。文蛤下鍋大火快炒，再放點九層塔，鮮甜的香氣不斷冒出來，再來這鍋肥美的紅蟳，撒點米酒去腥，再用麻油爆香，現撈的海產漁獲代客料理上桌，民眾等不及趕快嚐鮮，民眾說：「在這裡買比較新鮮啊，比我們市區吃，來得便宜。」這裡是彰化塭仔漁港，今（8）日下午，許多民眾專程來挑選漁獲，是因為這裡的魚種類很多既新鮮又便宜，民眾說：「這裡的魚吃過，你就會發現，它的口感跟鮮度是不一樣的，他們都有自家的漁船，所以就固定一段時間，就會來買一下。」彰化有三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，塭仔漁港的攤商自己有船，漁獲現撈現流上岸後直接在港邊的攤位賣，還有代客料理可以馬上嚐鮮，還在興建中的彰化漁港，港口水深漁船停泊不會受到潮汐影響，可以停160個船席，但部分設施還在驗收中，王功漁港以鮮蚵牡蠣最為出名，潮間帶的海牛生態帶動文化與觀光熱潮，三大漁港各有特色，但如果要買現流的漁獲，民眾首選還是塭仔漁港。彰化線西塭仔漁港魚販說：「都很新鮮啦，都是當天現流的，因為我們都沒有在賣隔夜魚，這個我早上4點多出海抓的，8點多就進來了。」這些魚貨從海上捕撈起來，分類整理放消費者的面前，不到12小時，價格便宜2到3成，周末假日吸引許多民眾，一次買足。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前