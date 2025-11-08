「山爺」新書分享 黃春明出席（2） (圖)

為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為該校榮譽講座教授，第一講以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享其在半導體產業的珍貴經驗與洞察。校長葛自祥致詞指出，楊光磊博士畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（DisciplineInnovation）與「反應式創新」（ReactiveInnovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主 ...

