「山爺」新書分享 黃春明出席（2） (圖)

作家黃春明（中）8日在台北博客來書店出席「山爺」新書分享會，年逾90歲的他至今仍創作不輟，現場開心向讀者分享接下來想要完成的故事。中央社 ・ 10 小時前
記者范瑜／臺北報導 曾獲國家文藝獎的作家黃春明高齡92歲，至今仍創作不輟，今（8）日下午於臺北博客來書店出席《山爺》新書分享會，除邀請陳芳明、廖玉蕙等人分享，青年日報 ・ 1 天前
（中央社記者邱祖胤台北8日電）現年90歲的黃春明至今筆耕不輟，最新小說集「山爺」今天在台北博客來書店舉行新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。中央社 ・ 8 小時前
雙11搶普發1萬商機！ 德克士福袋1.1折開賣 好康3連發
雙11超大檔期遇上普發一萬熱潮，脆皮炸雞專家—德克士強勢出擊，推出「驚爆雙11．最低1.1折」三大誠意好康，一次滿足所有饕客。超人氣新品「黑金咔滋雞腿堡」甫上市即爆紅，原價149元，為迎接雙11特別限時下殺「買一送一」；還有總價值903元的「德克士雙11福袋」只要109元即可入手，直接現省794元。原本新會員加入就能領「免費德克士雞塊」與三張買一送一券，本月更大手筆加碼推出「新會員限定點心拼盤64折優惠」，堪稱最慷慨寵粉的速食連鎖品牌。德克士以最實在的優惠，讓小小錢換來大大滿足，普發現金省省花、價值放大再放大。11月9日起全台限時開跑，炸雞香氣直擊靈魂，讓民眾用小小金額也能吃出滿滿幸福。中時新聞網 ・ 9 小時前
新北國王再度崩盤！下半場熄火不敵攻城獅 苦吞四連敗
新北國王今（8）日於新莊城堡迎戰新竹御嵿攻城獅。雖然國王在上半場與對手緊咬比分，但第四節陷入進攻停滯，最終以89比108不敵攻城獅，吞下近期四連敗。鏡報 ・ 9 小時前
龍華科大禮聘楊光磊為榮譽講座教授
為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為該校榮譽講座教授，第一講以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享其在半導體產業的珍貴經驗與洞察。校長葛自祥致詞指出，楊光磊博士畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（DisciplineInnovation）與「反應式創新」（ReactiveInnovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
台灣醫療報導獎 中央社刻畫長照醫療獲佳作
（中央社台北8日電）中華民國醫師公會全國聯合會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社以「重返出診的年代-長照醫療送到家」專題，獲平面類佳作。中央社 ・ 11 小時前
彰化縣消防局創意防火宣導競賽
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提高縣民對防火議題的關注及強化宣導技能，彰化縣消防局於6日在消防局四樓禮互傳媒 ・ 7 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 8 小時前
拍續集有譜 96分鐘衝破2億 演員合體謝票
本報綜合報導 「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人8…中華日報 ・ 7 小時前
慈濟仁愛綜合長照機構 獲台中金照獎肯定
台中市連續八年，舉辦金照獎頒獎典禮，希望能鼓勵並且感謝，辛苦付出的長照人員，這個獎項對長照人員來說，就像是電影界的奧斯卡。下午舉行頒獎典禮，慈濟仁愛綜合長照機構，獲得卓越A單位第二名的好成績，機...大愛電視 ・ 8 小時前
賴清德：提高健保總額啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」
總統賴清德昨8日下午出席「第七十八屆醫師節慶祝大會」。（總統府提供）臺灣時報 ・ 8 小時前
新北消防形象月曆出爐 做公益首本月曆20萬賣出
新北市消防猛男2026形象月曆今天（8日）舉行發表記者會正式義賣，不僅找來月曆上14名陽剛帥氣的消防猛男以及4名美女消防員，合體小小消防員一起宣傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」公益用途，現場還邀請「火神的眼淚」音樂劇演員開場演出。為了響應公益，新北市市長侯友宜親臨站台還為今年第1本消防月曆簽名，現場拍賣喊價超踴躍，最後以20萬元賣出。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
不是瑪格羅比！《美國殺人魔》翻拍版澄清主角不會更換性別 導演強調會忠於原著
由《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）與《挑戰者》（Challengers）導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導的《美國殺人魔》（American Psycho）翻拍版，近日在網路上掀起熱烈討論。英國媒體日前爆料，主角「派崔克貝特曼」（Patrick Bateman）將改由瑪格羅比（Margot Robbie）出演女版殺人狂，並強調這將是一場「性別翻轉版重生」。消息一出引爆粉絲討論，但根據外媒《Deadline》獨家報導，這項傳聞已被證實為誤會——新版《美國殺人魔》不會進行性別更換，瑪格羅比也未參與此計畫。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
土耳其香水倉庫火災 6死5傷
（中央社安卡拉8日綜合外電報導）土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷。中央社 ・ 8 小時前
佳娜順利產下二寶！祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
買房像開「大型盲盒」？他列3地雷點網嘆：1類風險更大
財經中心／徐詩詠報導不少人將買房視為人生重要目標之一，不過，日前有一名購屋族大嘆「買房就像在開盲盒」一樣，並列出3大地雷點。貼文曝光後引發熱議，更有網友點出「預售屋」的風險更大。民視財經網 ・ 13 小時前
賴清德分享肉圓美味 邀請國人支持台灣豬
非洲豬瘟禁運禁宰15天，11月7日凌晨起終於恢復豬隻拍賣與屠宰運輸，豬肉攤也重新開張。為提振國人消費信心，賴清德總統8日親上火線，透過影片分享自己愛吃的肉圓、小籠包等用台灣豬作成的美味小吃，並邀請國人一起用行動繼續支持台灣豬，也呼籲民眾共同防疫，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。中時新聞網 ・ 8 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前