山田摩衣批新北漏接弱勢學生午餐補助 張明文承諾研議擴大範圍

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員山田摩衣日前在議會質詢時指出，新北市與台北市在低收入戶學生午餐補助制度上存在明顯的「雙北不公」現象，導致設籍新北、但在外縣市就讀五專前3年的弱勢學生被制度漏接。山田摩衣強烈要求新北市府應比照台北市，將補助範圍擴大至所有設籍新北的低收入戶學生，並試算每年僅需8398萬元經費，呼籲市府不應漏接任何需要幫助的孩子。

山田摩衣指出，台北市的補助制度更具彈性，只要設籍當地，低收學生就能補助到五專3年級、未滿19歲皆適用，不限就讀地點，可發給現金。但新北市的補助卻侷限於「就讀新北市內高中職」，且補助方式是免繳午餐費而非現金，導致設籍新北但在外縣市就讀的學生被排除在外。

山田摩衣強調，五專前3年同屬「十二年國教」範圍，應與高中職相同享有午餐補助資格，新北不應該因為發放方式而漏接這些在外縣市就讀的弱勢學生。她也提及，市長侯友宜既然已承諾研議營養午餐餘裕經費補助私校學生，更應優先照顧好這些被制度排除的低收入戶孩子。

山田摩衣進一步統計試算，新北市目前共有低收戶26090人，其中6至19歲約6460人。若以台北市標準每餐補助65元、每年上課200天計算，將其全數納入補助，一年約需8398萬元經費，與現行學校補助規模差距並不大。

教育局長張明文對此答應，會研議擴大補助範圍，將設籍新北、但就讀外縣市學校的低收入戶學生納入午餐補助對象。

照片來源：新北市議員山田摩衣服務處提供

