山田茜赴戰地拍片 攝影師無畏力挺

日本導演山田茜2日在台宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》，她與攝影師谷茂岡稔兩人深入烏克蘭戰區，紀錄當地貓狗的命運。出發前，依照日本的規定，前往戰地如果發生意外，是無法申請保險理賠的，因此她寫下遺書，表明如果不幸發生意外，要將所有房產留給一同前往烏克蘭的谷茂岡稔一家。

提及和谷茂岡稔的交情，山田茜表示：「我們合作了30幾年，出發前我很慎重地跟他說，去戰地是攸關性命的事情，如果有所顧忌儘管拒絕沒有關係，但他仍二話不說答應了和我一起前往烏克蘭，他的家人也對此表示支持。」

兩人抵達烏克蘭後，親身感受了戰火的可怕，山田茜提到某次在旅館周邊發生了俄軍的空襲，所有人被疏散至防空洞，但她遲遲等不到谷茂岡稔，直到警報解除回到房間才聯絡上，「他告訴我他跑去旅館走廊，想拍攝飛彈落下的畫面，他真的是抱著記錄這場戰爭的攝影魂來到烏克蘭的！」

拍攝期間，山田茜歷經了愛犬小夏的離世，也耳聞戰爭期間博羅江卡收容所許多狗喪命的悲劇，對此她難掩悲傷地表示，死亡是不可逆的事情，唯一能做的是盡可能針對還活著的生命給予幫助，只有這麼想才可以減輕心中的無力感。