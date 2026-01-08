山田裕貴、佐藤二朗《爆彈》展開生死鬥

記者王丹荷／綜合報導

近期作品不斷的山田裕貴，在電影《爆彈》中飾演談判專家類家，不墨守成規、智商超群，總是頂著一頭爆炸頭、戴著眼鏡、穿著西裝配運動鞋，個人特色相當鮮明；導演永井聰笑稱，一開始定裝時，由於山田裕貴的身材太好了，穿什麼西裝都像模特兒，和原作中的類家有段距離，大家經過很多討論和嘗試後，才打造出符合原作中「天才又有點古怪」的類家先生形象。

《爆彈》改編自吳勝浩所著的同名暢銷推理小說，集結山田裕貴、伊藤沙莉、染谷將太、坂東龍汰、渡部篤郎以及佐藤二朗等實力派演員同台演出。為還原特色性十足的角色，山田裕貴本人也親自參與挑選類家的一身行頭，他坦言對角色相當有共鳴，「雖然我不像類家那樣聰明，但我完全明白他的心態，他聰明到沒有朋友，覺得身邊的人都很愚蠢，對生活和人性不抱持太多希望，時常會有不如毀掉一切，但又有點捨不得，這種很衝突的情緒。」

廣告 廣告

談及拍攝與佐藤二朗飾演的炸彈客嫌疑犯鈴木對峙，在審訊室面對面相視而笑的戲，山田裕貴表示，那並非原劇本的設定，而是在與佐藤二朗對戲時自然而然帶出的即興演出。這場戲也讓導演及在場其他工作人員紛紛表示看到雞皮疙瘩！

對此，山田裕貴分析：「在那種緊張的氣氛下，只有鈴木和類家可以輕鬆地對彼此開懷大笑，他們之間有種『只有我們才可以真正理解彼此』的火花，讓我深受吸引。」此外，山田裕貴也表示，自己從小說讀到劇本，對當中角色們的對話感到相當過癮，「這部作品中所有角色都塑造地相當出色！他們的衝突、憤怒和個性都被刻畫得淋漓盡致。圍繞著他們所展開的心靈攻防戰也直指了許多社會及人性的課題，例如人類的本質是否愚蠢？到底該是人性本善還是人性本惡？真的是非常精采！」

《爆彈》描述酒後鬧事被帶回警局的男子鈴木，自稱突然有了感應，他準確預告了秋葉原的爆炸案，並撂下「從現在開始將有3回合的爆炸」。緊接著，街頭陸續出現爆炸聲與哀鳴，東京陷入恐懼的連續爆炸案件。炸彈被安置在哪裡？目的又是什麼？鈴木到底是誰？一連串撲朔迷離的謎團隨著爆炸案而展開，為查出真相，警方找來談判專家，然而此刻嫌犯卻和警方玩起猜謎遊戲。每一句話都是提示，每一個挑戰都是倒數，這場爆炸案猶如密室中的解謎遊戲，帶領警方在東京街頭展開追逐炸彈的生死鬥。

山田裕貴（右）、佐藤二朗合作《爆彈》。（天馬行空提供）

《爆彈》山田裕貴（右）演繹原作中「天才又有點古怪」的類家先生形象。（天馬行空提供）