「山的味道」114年度成果展 感受六龜山林多樣性
記者李靜音／高雄報導
農業部林業及自然保育署屏東分署與輔導成立的有限責任高屏地區永續農林產業生產合作社，今（7）日在高雄美濃菸仕物所舉辦「山的味道」114年度成果展，活動吸引中央與地方機關、產學界、地方組織及社區民眾踴躍參與，完整呈現六龜地區3年來在友善採集、森林副產物利用、社區培力與山村創生的階段成果，展現邁向永續林業制度化的重要進程。
此次成果展以「風過山心，香韻其味－一香之間，萬物自然」為主題，透過展品故事、示範導覽、香氛體驗與新品亮相，帶領參與者感受六龜山林素材的多樣性與地方風土。展出內容涵蓋枝葉原料、森林副產物精油、山茶產品，以及合作社在採集制度、素材盤點與產業鏈建置上的具體成果。其中，今年推出的「森睡系列」精油更成為現場亮點，吸引許多民眾體驗。
屏東分署分署長楊瑞芬指出，森林價值在保護，也在合理利用，「山的味道」從示範啟動至今已邁入第3年，期間透過產學合作與社區參與，使六龜森林副產物的制度化基礎逐漸成形。她強調，永續林業的核心不僅是維護森林，更是透過科學檢測、友善採集與産業鏈建置，讓山村能在永續前提下共享森林帶來的惠益。
楊瑞芬表示，與屏東科技大學合作，以不傷害樹木的枝葉素材（如樟樹、楓香等）進行示範萃取，並藉由 GC-MS 成分檢測逐步累積六龜森林素材資料庫，今年更取得連續快速換料精油萃取裝置專利，讓六龜森林副產物在國產精油品牌化上更具競爭力。她同時說，合作社現正申請設置林業初級加工廠，期盼中央與地方共同協助，讓產業鏈更加完整，吸引青年返鄉投入，帶動山村永續發展。
高雄市農業局長姚志旺表示，高雄淺山擁有豐富而多樣的森林資源，六龜3年來的累積成果，是地方與屏東分署共同推動森林多元利用的重要里程碑。他肯定合作社聚合在地力量，逐步形成永續林業的核心團隊，未來高雄市政府也將持續與中央合作，打造更健全的森林產業體系。
屏東分署表示，此次成果展不僅呈現技術與研究成果，更象徵「森林多元利用 × 永續經營」在地方的落實。透過導入友善採集制度、技術訓練、產學合作、品質檢測、品牌輔導與組織培力，六龜已逐步建立具自律能力的森林副產物永續模式，成為南部山村創生與綠色經濟的重要示範區。
屏科大副校長施玟玲表示，學校以USR計畫陪伴社區發展，感謝屏東分署支持屏科大團隊，讓山的味道能有現階段的成果，未來也會持續陪伴合作社往產業、地方創生發展。
合作社理事主席蔣昭貴則感謝屏東分署的計畫支持及市府、區公所等公部門的鼓勵，最要感謝的是計畫主持人屏科大木設系老師侯博倫的費心陪伴，讓原本外行的大家願意一起向未來的無限可能性走下去。
今年成果展中，新推出的「森睡系列」兩款香氛備受關注，包括以臺灣香檬精油為主調的舒緩款，以及以紅檜複方精油呈現沉穩木質調的平靜款。兩款產品皆經成分檢測，含有檸檬烯、檜木醇等天然化合物，可舒緩情緒、安定身心、自然抗菌、協助放鬆與睡眠，展現六龜森林素材從原料採集、成分驗證、技術萃取到產品開發的完整價值鏈。
山的味道特展在美濃菸仕物所展期至12月14日，森睡系列及相關商品也開始同步在菸仕物所內上架販售，歡迎更多民眾透過展覽體驗、教育推廣與產品使用，一同認識森林素材的價值，共同營造兼具文化、永續與產業能量的山村新風景。
