山羌亂入北市早餐店 文山區、信義區接連出現

北市文山區一處早餐店30日有山羌闖入，北市動保處接獲通報後前往救援，已於山區野外。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

北市文山區一處早餐店30日有山羌闖入，北市動保處接獲通報後前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後，已儘速於山區野放。動保處提醒，山羌是很膽小的動物，如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死，依《野生動物保育法》規定，任意捕捉一般類野生動物如山羌，可處6至30萬元罰鍰。

有民眾30日在社群平台發文表示，「早餐吃到一半山羌亂入，我在早餐店耶，而且台北境內的早餐店。」動保處說明，30日中午接獲民眾通報於景華街128巷早餐店有山羌闖入，即派員前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後後，已儘速於山區野外。

上個月22日，北市信義區某社區大樓地下室B1也驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇一跳，趕緊撥打1999市民專線通報，動物保護處獲報後派遣救援人員前往現場，成功救援誤闖地下室的山羌並評估山羌並無外傷，即尋鄰近山區進行野放。

動保處表示，山羌為一般類野生動物，體型嬌小、四肢短而敏捷，常因天性膽小而失措逃竄， 民眾如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死，依《野生動物保育法》規定，任意捕捉一般類野生動物如山羌，可處6至30萬元罰鍰。

動保處提醒，山羌天生敏感，即使只是單純運送或醫療檢查，過度的緊迫感都有可能導致休克甚至死亡。若民眾遇見山羌誤入市區建築或受傷需救援，可先遠處觀察減少對山羌的驚擾，並立即撥打1959動物保護專線或1999市民專線通報，尋求專業人員協助。

