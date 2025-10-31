山羌誤闖北市早餐店 動保處協助救援野放

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市動保處表示，昨天獲報有山羌闖入景華街附近早餐店，經派員救援，發現山羌行動自如，捕獲後把山羌帶至山區野放，呼籲民眾發現山羌勿抓捕，以免造成山羌驚嚇猝死，

台北市動物保護處今天發布新聞資料表示，山羌為一般類野生動物，依野生動物保育法規定，任意捕捉一般類野生動物如山羌，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

動保處表示，因為山羌是很膽小的動物，民眾如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處，並遠離山羌，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死。

動保處在9月間也曾獲報，有野生山羌闖入信義區某社區大樓地下室B1，經派救援員到現場，成功救援誤闖地下室的山羌且評估無外傷，就帶至鄰近山區野放。

動保處指出，山羌是原生於台灣的野生動物，體型嬌小、四肢短而敏捷，常因天性膽小而失措逃竄，誤闖市區的山羌，可能是覓食途中受驚嚇後誤闖。

動保處再次強調，民眾發現野生山羌，切勿自行追捕，過程中可能造成山羌過度緊張而猝死。經統計，動保處近3年共接獲88件山羌救援案，成功協助脫困和野放共43件，如因受傷需帶回照養山羌，僅半數能再成功回到野外。

動保處提醒，山羌天生敏感，即使只是單純運送或醫療檢查，過度緊迫感都可能導致休克甚至死亡。

動保處表示，若民眾發現山羌誤入市區建築或受傷需救援，可先遠處觀察減少對山羌驚擾，並撥1959動物保護專線或1999市民專線通報。（編輯：方沛清）1141031