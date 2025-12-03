山羌超愛「同框」！45萬張紅外線照片 揭野生動物之秘

林業保育署嘉義分署114年1至8月期間共拍攝超過45萬張紅外線影像，發現山羌高頻率與其他動物同框出鏡。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

鹿林山野生動物重要棲息地記錄到正在巡視領地的台灣黑熊。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

黃喉貂矯健步伐，成群在山林間探索。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

山羌在鏡頭前交配，行為見證棲地健全。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

台灣水鹿洗泥浴除了清潔身體、去除寄生蟲，同時也為了在炎熱天氣中降溫。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

紅外線相機捕捉到臺灣野兔食用外來種蔓澤蘭，化身生態清道夫。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

山羌與長吻松鼠同時出現在鏡頭內，形成「大個子與小精靈」的友好同框。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

紅外線相機記錄到台灣野山羊哺育的溫馨畫面。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業及自然保育署嘉義分署與國立嘉義大學生態與演化研究室合作，透過低干擾、高效率的紅外線相機來蒐集野生動物資訊，114年1到8月累計拍下超過45萬張紅外線相機影像，監測到超過24種動物，研究團隊還發現到一項有趣行為模式，所有記錄到兩種以上野生動物同時入鏡的畫面，「山羌」出現頻率最高，幾乎是「同框王」。

為擬定保育策略與經營管理科學數據參考，林保署嘉義分署自民國104年起，配合林業保育署「野生動物長期監測系統」，在嘉南地區設置紅外線自動相機，對野生動物長期監測，今年起相機增至63台，由海拔2345公尺國有林地，擴及到淺山平原及海岸林地區，全面掌握國土生態綠網軸帶內野生動物族群狀況及長期變化趨勢。

嘉義分署表示，紅外線相機設置維護、電池更換及資料回收，皆由森林護管員執行，以標準化的作業模式，降低對野生動物的干擾，今年1至8月共回收超過45萬張紅外線相片，判識確認有超過24種（類）哺乳動物，包括台灣黑熊、穿山甲、台灣水鹿、台灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂及麝香貓等7種珍貴保育類野生動物，照片張張精彩與珍貴。

透過長期監測，研究團隊發現，除山羌高頻率跨物種同框出鏡外，監測相片也捕捉到許多珍貴的動物行為細節，記錄多種哺乳類與鳥類的親子互動，以及台灣水鹿洗泥浴、山羌交配、台灣野兔取食外來種蔓澤蘭等，為生態研究提供第一手資訊。

研究團隊指出，山羌這種高頻率的「社交」或「共域」現象，顯示山羌在生態環境具棲地利用狀況良好和食物鏈的穩定。

嘉義分署說，透過監測資料識別出野生動物活動熱點與棲地利用情形，有助於掌握其分布、數量變化、行為觀察、生活史、族群量估算等，可提供保育策略執行與科學經營管理參考外，分署也把所蒐集的紅外線相片資訊及彙整分析成果建構成共享資料庫，民眾可至台灣自動相機資訊系統或運用台灣生物多樣性資訊機構（Taiwan Biodiversity Information Facility,Tai BIF）查詢。

