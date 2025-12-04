山羌頭套寶特瓶斃命！民眾愛心餵食竟成致命陷阱

一隻山羌因頭部被套住寶特瓶而不幸喪命的事件在苗栗引起關注。這起悲劇發生在苗栗獅潭鄉，民眾發現一隻山羌頭部被寶特瓶套住，雖嘗試幫助但山羌因怕生迅速逃離。經網友發文求助後，生態老師通報縣府農業處，然而救援人員抵達時，這隻成年母山羌已經死亡。專家推測，這可能是因民眾切開寶特瓶放入食物餵食流浪動物的善舉，卻意外成為野生動物的致命陷阱。

苗栗獅潭鄉發現一隻站在乾枯水溝裡的山羌，其頭部被寶特瓶套住。(圖／Threads翰)

事件起因於一名民眾在苗栗獅潭鄉發現一隻站在乾枯水溝裡的山羌，其頭部被寶特瓶套住。當民眾試圖接近幫助時，膽小的山羌迅速逃跑。這名民眾拍下了地點和路標資訊，顯示地點位於苗126縣道27公里處，並在網路上發文尋求協助。這則求助訊息經由生態保育老師轉達給苗栗縣政府，縣府人員隨後前往現場搜尋。

山羌頭套寶特瓶慘死，苗栗獅潭引關注。(圖／Threads翰)

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新表示，套住山羌的寶特瓶瓶口是被切開的。農業處推測，這可能是有人出於愛心，切開寶特瓶並放入食物餵食流浪動物，卻不慎讓山羌的口鼻套入其中。這種情況會阻礙山羌的進食與呼吸，可能導致致命後果。

山羌頭套寶特瓶活活嚇死！民眾餵食愛心變「死亡陷阱」。(圖／Threads翰)

縣府人員到達現場時，發現這隻山羌已經斷氣。蔡政新解釋，雖然寶特瓶是鬆的，但山羌天性膽小，牠可能是在套住寶特瓶後因驚嚇逃竄而嚇死的。在發現山羌的現場附近，還有其他完整被丟棄的寶特瓶，但沒有發現其他切割開的瓶子，因此推測山羌可能是在其他地方套住寶特瓶，然後跑到被發現的地點。

救援人員趕到已太遲，專家籲直接撥打1999通報。(圖／Threads翰)

保育人士呼籲，若民眾發現類似情況，應直接撥打1999通報，這樣能更有效率地獲得救援。同時，專家也提醒大家，不要因善心而做出可能傷害野生動物的行為，例如放置切開的寶特瓶餵食，這可能會變成野生動物的致命陷阱。

