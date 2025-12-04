山羌「遭寶特瓶套頭」活生生嚇死！ 疑人類餵養犬貓害命

苗栗縣126縣道一隻山羌無法掙脫寶特瓶套頭，縣府到場救援時已死亡。翻攝自苗栗縣府



又見無辜野生動物遭害命！苗栗縣一位民眾近日縣道126線發現一隻山羌，頭部卡一只寶特瓶，無法掙脫，當動保單位派員到場時，發現山羌已死。苗栗縣政府農業處副處長蔡政新今（3日）說明，因附近有野生貓狗，推測是民眾用寶特瓶裝飼料餵食，遺留在現場的垃圾，間接傷害山羌，呼籲民眾勿隨意餵食。

有網友2日在社群PO文表示，苗栗縣126縣道上頭屋、獅潭交接處的排水溝中，發現一隻山羌，其頭部被半截寶特瓶套住，似乎受困，他原本想幫忙，但山羌轉身就跑了。

另名網友提到，已通報苗栗縣府自然保育科，但局處派員到現場時，山羌已經死亡，來不及救回。

針對山羌疑似被寶特瓶套頭死亡，蔡政新推測，有部分愛動物的民眾，會用寶特瓶當容器，裝食物飼料餵養野生貓狗，而山羌看到遺留的飼料或水，頭伸進去寶特瓶才被卡住，又因山羌容易緊張，可能長時間受困發生緊迫症狀，超過身體負荷最終死亡，人員已將山羌帶回火化。

蔡政新呼籲，民眾不要隨意餵養野生動物，若未來再發生類似狀況，可立即打1999，協助動物迅速獲救，此外，近日苗栗也傳出多起犬齒科動物驗出狂犬病陽性反應，民眾也應避免接觸野生動物。

