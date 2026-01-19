山老鼠假種瓜盜紅檜 18人起訴

檢警追查出山老鼠藏放樹林中之貴重林木。（宜蘭地檢署提供）

記者張正量∕宜蘭報導

劉姓及謝姓男子取得蘭陽溪河川地使用許可，以種西瓜為掩護，將紅檜等貴重漂流木埋在西瓜田內伺機變賣。宜蘭地檢署查獲一百四十三根貴重林木，十六日偵結起訴十八名被告。

劉姓及謝姓男子假借他人名義，向第一河川分署申請取得省道台七甲沿線蘭陽溪河川土地使用許可，名義上從事西瓜等種植；實際上僱用石姓男子操作怪手，將漂流到這裡的紅檜等貴重林木掩埋在西瓜田內，伺機取走變賣。

林保署宜蘭分署人員前往現場勘查時，劉姓及謝姓男子竟以已承租河床使用為由，阻止分署人員進入，企圖掩飾不法。

劉姓及謝姓男子懷疑石姓男子擅自取走先前掩埋的紅檜，由謝男聯繫林姓男子等六人找到石男後，將他帶到宜蘭市某處拘禁、毆打，並向石男索討三十六萬元，經石男求饒同意賠十七點六萬元才獲釋。

宜檢去年九月發動大規模拘提與搜索行動，瓦解橫行蘭陽溪流域犯罪組織，查扣貴重林木一百四十三根，總重約十七公噸，市價超過五百萬元。