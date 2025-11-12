山藥大餐限百桌 開放訂購
記者楊耀華∕基隆報導
基隆市政府攜手基隆市農會舉辦的「山藥大餐」二十二日晚間將在基隆港海產樓隆重登場，透過多樣創意佳餚邀請民眾品嘗當季最地道的山藥料理，活動限量一百桌，活動餐券自十三日上午九點正式開放現場訂購，喜愛美食的朋友千萬不要錯過。
基隆市農會多年來積極輔導在地農民種植「基隆山藥」與「白雪玉」等優質品種，雖然種植面積較其他縣市規模來得小，但基隆得天獨厚的多雨低溫氣候，造就山藥細緻綿密的口感與豐富的營養價值，成為基隆農產品重要代表之一，更有「台灣最好吃的山藥」的美名，每年山藥大餐活動均邀請廚師以創意手法設計多道以山藥為主的特色佳餚，結合時令海鮮與其他在地食材，讓山藥的美味延伸更精緻與創新的呈現。
基隆地區的山藥年產量約為一點八公噸，「白雪玉」價格約一百到一百二十元，野生山藥則在三百元左右，不過今年受到山羌、山豬覓食破壞影響導致產量銳減，山藥葉子被山羌啃食後就會停止生長，而長好的山藥又會被山豬咬壞，讓農友損失慘重十分困擾。
今年「山藥大餐」的菜色包括有「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等共十道兼具創新與傳統的經典料理，活動餐券將於十三日上午九時在產業發展處，以及基隆市農會兩處同步販售，每處各五十桌名額，每桌市價六千三百元，民眾只需繳交五千八百元，享優惠五百元，每人限購二桌，售完為止，歡迎民眾踴躍的參與。
