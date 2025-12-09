山裡最神秘的「柑仔店」！助原住民獵具大升級 台灣黑熊更安全了
記者張雅筑／台中報導
大家是否曾好奇，在台灣深山的部落裡，原住民傳統使用的獵具究竟是什麼樣子？隨著保育觀念提升，如何讓原住民狩獵文化、山村居民防範獸害的需求，與台灣黑熊等珍貴野生動物的安全取得平衡，一直是個複雜的課題。但林業及自然保育署台中分署（林保署台中分署）找到了一個充滿在地智慧又極具創意的解方，那就是推出升級版的「保育柑仔店Plus」服務，用最親近生活的方式，解決山林裡的兩難。
一般民眾對「柑仔店」的印象可能就是賣糖果或簡單的民生用品，但位在大甲溪沿線谷關地區的松鶴部落裡，有家「柑仔店」非常特別，它不僅延續了濃濃的人情味，更肩負起守護台灣黑熊與山林安全的重責大任！這家柑仔店名為「阿嬌姨的店」，一直來都是台中分署推動在地保育的最佳盟友，不僅協助販售友善農產品，更是社區野生動物救傷通報的熱心夥伴。
為了兼顧原住民狩獵文化與山村居民防治獸害需求，同時降低非目標物種遭誤捕的風險，林業及自然保育署台中分署近期推出了一項創新服務，該理念就是希望透過推廣「改良式獵具」來大幅降低非目標物種（例如：台灣黑熊等）被傳統陷阱誤捕的風險。而推動的起點就是「阿嬌姨的店」，該店率先成為首波「保育柑仔店」的據點，部落居民只需帶著舊型獵具，就能在此免費換領一套改良式獵具，甚至還能領取100元購物金，可兌換店內等值商品。
這項暖心的措施，讓保育行動不再是硬性規定，而是充滿溫度的日常互助，名副其實的讓「保育」真正走入了居民的日常生活！
考量到梨山地區幅員遼闊、交通不便的特性，台中分署更進一步推出「保育柑仔店Plus」升級服務，將服務觸角延伸到環山部落的 7-11、梨山地區的 7-11 以及全家等三家便利商店。民眾只要掃描店內海報上的 QR Code，加入「梨熊有心」LINE 群組，就能直接透過手機預約兌換改良式獵具，並由專人提供到府服務，省去舟車勞頓的麻煩。成功兌換的居民，還能獲得一張便利商店咖啡兌換券，讓山區居民在忙碌之餘，也能享受一份小確幸。
針對當地的多元文化需求，特別是眾多外籍移工，分署貼心設計了多國語言宣導小卡，由便利商店店員在結帳時協助發放，提醒移工「台灣的野生動物是不能隨意獵捕的」，讓保育資訊跨越語言障礙。這個「梨熊有心」LINE群組，同時也提供黑熊生態知識、保育政策宣導，並設有黑熊目擊通報功能等加值服務，讓保育資訊隨時可得，鼓勵更多人從「心」開始，參與友善黑熊的保育行動。
台中分署指出，這項行動是建立在山村共識的基礎上，目前在大安溪流域內已有桃山（雪山坑）、達觀、雙崎、三叉坑、竹林等5個部落，透過狩獵自主管理組織在分署陪伴下持續運作，已有越來越多居民理解並使用改良式獵具，改良式獵具的使用率正逐漸提高。至於尚未建立狩獵自主管理的松鶴部落與大梨山地區，則正是以「保育柑仔店」與「Plus」的概念，提供因地制宜、全方位的共好行動基地服務。這項行動的目標，就是深入每一個社區、凝聚在地夥伴力量，共同汰換舊型易誤捕的獵具，擴大保育行動的量能。
台中分署強調，將持續鼓勵有防治獸害需求的居民換領改良式獵具，並鄭重提醒：設置後應每日巡查，若不慎誤捕保育類野生動物，只要主動通報，即可免除法律責任。
這項透過「保育柑仔店Plus」打造的全方位山林共好行動基地，不僅體現了政府對原住民文化與山村需求的尊重與關懷，更展現出運用在地智慧推動保育的決心。林業保育署台中分署強調，他們將持續努力，把黑熊保育行動擴展至更多部落，深度串聯山村保育網絡，凝聚每一份在地力量，最終實現人與自然和諧共存，讓台灣的山林與社區真正共生共榮，永續發展。
