山裡最神秘的「柑仔店」！助原住民獵具大升級 台灣黑熊更安全了

記者張雅筑／台中報導

為兼顧原住民狩獵文化與生態保育，林業及自然保育署臺中分署推出「保育柑仔店」在地服務。他們與大甲溪沿線谷關松鶴部落的里山商店「阿嬌姨的店」合作，將雜貨店變身為獵具兌換據點。部落居民只需持舊型獵具，即可在「阿嬌姨的店」免費換領改良式獵具，以降低臺灣黑熊等保育類動物遭誤捕的風險。（圖／林保署台中分署授權提供）

大家是否曾好奇，在台灣深山的部落裡，原住民傳統使用的獵具究竟是什麼樣子？隨著保育觀念提升，如何讓原住民狩獵文化、山村居民防範獸害的需求，與台灣黑熊等珍貴野生動物的安全取得平衡，一直是個複雜的課題。但林業及自然保育署台中分署（林保署台中分署）找到了一個充滿在地智慧又極具創意的解方，那就是推出升級版的「保育柑仔店Plus」服務，用最親近生活的方式，解決山林裡的兩難。

一般民眾對「柑仔店」的印象可能就是賣糖果或簡單的民生用品，但位在大甲溪沿線谷關地區的松鶴部落裡，有家「柑仔店」非常特別，它不僅延續了濃濃的人情味，更肩負起守護台灣黑熊與山林安全的重責大任！這家柑仔店名為「阿嬌姨的店」，一直來都是台中分署推動在地保育的最佳盟友，不僅協助販售友善農產品，更是社區野生動物救傷通報的熱心夥伴。

廣告 廣告

為了兼顧原住民狩獵文化與山村居民防治獸害需求，同時降低非目標物種遭誤捕的風險，林業及自然保育署台中分署近期推出了一項創新服務，該理念就是希望透過推廣「改良式獵具」來大幅降低非目標物種（例如：台灣黑熊等）被傳統陷阱誤捕的風險。而推動的起點就是「阿嬌姨的店」，該店率先成為首波「保育柑仔店」的據點，部落居民只需帶著舊型獵具，就能在此免費換領一套改良式獵具，甚至還能領取100元購物金，可兌換店內等值商品。

這項暖心的措施，讓保育行動不再是硬性規定，而是充滿溫度的日常互助，名副其實的讓「保育」真正走入了居民的日常生活！

畫面中可見民眾帶著家中舊型獵具，來到松鶴里山商店「阿嬌姨的店」免費換領更安全的改良式獵具。此舉有效降低台灣黑熊等野生動物誤捕風險，同時，居民還能獲得100元購物金兌換店內商品，讓保育行動充滿實質回饋。這項在地化的服務，成功凝聚社區力量，讓傳統文化與生態保育得以和諧共存，為山村共好邁出重要一步。（圖／林保署台中分署授權提供）

考量到梨山地區幅員遼闊、交通不便的特性，台中分署更進一步推出「保育柑仔店Plus」升級服務，將服務觸角延伸到環山部落的 7-11、梨山地區的 7-11 以及全家等三家便利商店。民眾只要掃描店內海報上的 QR Code，加入「梨熊有心」LINE 群組，就能直接透過手機預約兌換改良式獵具，並由專人提供到府服務，省去舟車勞頓的麻煩。成功兌換的居民，還能獲得一張便利商店咖啡兌換券，讓山區居民在忙碌之餘，也能享受一份小確幸。

針對當地的多元文化需求，特別是眾多外籍移工，分署貼心設計了多國語言宣導小卡，由便利商店店員在結帳時協助發放，提醒移工「台灣的野生動物是不能隨意獵捕的」，讓保育資訊跨越語言障礙。這個「梨熊有心」LINE群組，同時也提供黑熊生態知識、保育政策宣導，並設有黑熊目擊通報功能等加值服務，讓保育資訊隨時可得，鼓勵更多人從「心」開始，參與友善黑熊的保育行動。

林業保育署台中分署積極推廣「保育柑仔店Plus」服務，圖為梨山工作站主任李彥興、7-ELEVEN 梨山門市店長、梨山里里長賴聖功及在地居民，共同響應改良式獵具推廣行動。由於梨山地理特殊，分署與便利商店合作，透過在店內張貼海報、掃描 QR Code加入LINE群組預約服務，讓居民能更方便地兌換改良式獵具。這項跨部門、公私協力合作，有效擴大保育觸角，將安全獵具資訊深入梨山各角落，實現山林與社區的共好願景。（圖／林保署台中分署授權提供）

林業保育署台中分署積極推動「保育柑仔店Plus」服務，圖為梨山工作站主任李彥興與梨山里里長賴聖功於全家便利商店和平梨山店，向在地居民說明改良式獵具推廣平台的換發方式。（圖／林保署台中分署授權提供）

台中分署指出，這項行動是建立在山村共識的基礎上，目前在大安溪流域內已有桃山（雪山坑）、達觀、雙崎、三叉坑、竹林等5個部落，透過狩獵自主管理組織在分署陪伴下持續運作，已有越來越多居民理解並使用改良式獵具，改良式獵具的使用率正逐漸提高。至於尚未建立狩獵自主管理的松鶴部落與大梨山地區，則正是以「保育柑仔店」與「Plus」的概念，提供因地制宜、全方位的共好行動基地服務。這項行動的目標，就是深入每一個社區、凝聚在地夥伴力量，共同汰換舊型易誤捕的獵具，擴大保育行動的量能。

台中分署強調，將持續鼓勵有防治獸害需求的居民換領改良式獵具，並鄭重提醒：設置後應每日巡查，若不慎誤捕保育類野生動物，只要主動通報，即可免除法律責任。

7-ELEVEN環山門市店員積極參與山林保育，協助張貼改良式獵具推廣海報，並於第一線發放多國語言保育小卡，將安全獵具資訊與保育觀念傳遞給社區居民。（圖／林保署台中分署授權提供）

林業保育署台中分署透過與梨山 7-ELEVEN 門市合作，將保育服務數位化。民眾只需掃描海報上的 QR Code，即可加入「梨熊有心」LINE 群組，輕鬆預約兌換改良式獵具的到府服務。為鼓勵居民參與，成功兌換者還能獲贈CITY CAFÉ咖啡兌換券1張。這項創新的「保育柑仔店Plus」服務，讓山區居民透過最普及的數位工具，在享受超商便利的同時，積極參與安全獵具換發，共同為台灣黑熊的保育盡一份心力。（圖／林保署台中分署授權提供）

這項透過「保育柑仔店Plus」打造的全方位山林共好行動基地，不僅體現了政府對原住民文化與山村需求的尊重與關懷，更展現出運用在地智慧推動保育的決心。林業保育署台中分署強調，他們將持續努力，把黑熊保育行動擴展至更多部落，深度串聯山村保育網絡，凝聚每一份在地力量，最終實現人與自然和諧共存，讓台灣的山林與社區真正共生共榮，永續發展。

更多三立新聞網報導

台灣特有種登國際舞台！諸羅樹蛙「跳」出國門 榮獲雙認證：TW有實力

45萬張森林動物「偷拍」成果驚喜曝光 社交王竟是牠

15歲就進國際峰會為台灣發聲！健全的家不代表健康 媽親曝從小這樣教她

獨家／全球僅5人！女高中生獲獎出席HISF 她站國際舞台：讓台灣被看見

