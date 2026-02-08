山西山陰一生物科技公司廠房爆炸 8人遇難

（中央社台北8日電）中國山西省山陰縣佳鵬生物科技公司一廠房7日凌晨發生爆炸，已造成8人遇難，事發現場還散出暗黃色煙霧，附近居民感受到明顯震感。涉事企業法人代表已被控制，朔州市已經成立事故調查組。

中國官媒新華社報導，截至8日早上9時30分，據山西省朔州市山陰縣佳鵬生物科技有限公司「2·07」事故現場指揮部消息，7日凌晨在山陰縣佳鵬生物科技有限公司發生的爆炸已造成8人遇難。目前，涉事企業法人代表已被控制，朔州市已經成立事故調查組。

事發企業位於距離山陰縣城40餘公里的一處山洼中，事發地有暗黃色煙霧散出，現場處置工作仍在進行。

據陸媒據新京報報導，一位距離事發地4公里左右的居民回憶，爆炸發生時他感覺晃了一下，玻璃也跟著震，聽見外面「轟」地一聲，以為是地震了，出去才發現，遠處火光沖天，冒著白煙。他沿著小路往起火處去，沒一會就看到消防車趕往事發地滅火。

極目新聞報導，山陰縣史家屯村一位村民7日下午表示，他家距該工廠不到2公里，夜間他只聽到了一聲爆炸聲，家裡窗戶被震得直響，之後有人報警，事發現場處於封閉狀態。目前，村民進出村子不受影響。

界面新聞查詢天眼查顯示，事發公司於2025年6月成立，是距今不到8個月的新公司，位於山陰縣玉井鎮史家屯村南500公尺，註冊資本人民幣500萬（約新台幣2270萬元），經營範圍包括生物飼料研發、煤炭及製品銷售、建築材料銷售、塗料製造（不含危險化學品）、塗料銷售（不含危險化學品）。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150208