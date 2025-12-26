山西獨居婦去世 冰箱的手機、整潔的臥室 細節啟人疑竇
山西晉城的孫大媽年近六旬，身體一直不錯。2024年6月，她突然在家中去世，脖子和胳膊上有瘀青，平日從不離身的手機卻在冰箱裡，臥室格外整潔，像是有人特意打掃過。後來警方調查後，抓到一名嫌犯，原來他是孫大媽的鄰居。
檢察日報正義網報導，2024年10月24日，晉城市檢察院以涉嫌故意殺人罪、搶劫罪、盜竊罪依法對周某提起公訴。2025年3月，法院作出一審判決，以被告人周某犯故意殺人罪、搶劫罪、盜竊罪，與此前所犯幫助信息網絡犯罪活動罪，對其進行數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金3.3萬元（民幣，下同，約4709美元）。
破案後，5.06萬元的被搶款只追回1.97萬元和用贓款購買的金戒指、金鎖，其餘搶劫款大部分都被周某揮霍掉了。
一審判決後，周某提出上訴。截至發稿前，案件仍在進一步審理中。
據報導，孫大媽退休後，沒有賦閒在家裡，而是去了妹妹開的公司當財務。為此，她還特意在妹妹公司附近租了一套房子。平日裡，她一個人住在出租房裡，周末和節假日，尚未退休的丈夫會來這兒和她團聚。
2024年6月13日，孫大媽沒有去上班。孫大媽的弟弟到她租住處查看，見其房門緊閉，敲門始終沒有人答應，趕緊聯繫房東要備用鑰匙。孫大媽的弟弟看到了躺在臥室床上的孫大媽，被子整整齊齊地蓋在身上，人已經沒有了呼吸。
很快，警方從家裡的冰箱裡找到孫大媽的手機。警方發現，孫大媽的手機短信裡有取款紀錄的提示，且取款時間都在凌晨時分。
通過調取監控，警方發現，2024年6月13日4時許，一名身穿黑色運動衣、頭戴黃色漁夫帽的男子在一家郵政儲蓄銀行的ATM機上取款1.06萬元。隨後，這名男子騎上一輛共享電動車駛向路邊的一家光大銀行，並在該銀行的ATM機上取款2萬元。隨後，他再次騎上共享電動車，去到一家農業銀行的ATM機旁，取款2萬元。
雖然監控視頻拍到該男子的行蹤，但由於他戴著帽子和口罩，無法直接辨認出他是誰。此時，警方注意到了這名男子騎的共享電動車。「共享電動車掃碼才能騎走，說不定會留下點線索。」警方立即聯繫該電動車的運營公司，不出所料，根據運營公司出具的該車輛騎行軌跡圖以及乘車人信息，警方迅速鎖定了犯罪嫌疑人周某。
周某是孫大媽的鄰居。二人住在同一層樓，兩家只隔著一戶人家。周某雖然和孫大媽沒有交集，但是大概知道她的情況，發現其睡覺不關門的習慣後，便萌生了盜竊的想法。當天他害怕孫大媽認出他，取出隨身攜帶的綁帶，將孫大媽勒死了。
