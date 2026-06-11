山西礦災究責層級升高 省應急管理廳副廳長被查

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（中央社台北11日電）中國山西省沁源縣5月22日發生嚴重礦災造成82人死亡後，被究責的官員層級逐漸升高。中共山西省紀委10日晚間通報，山西省應急管理廳副廳長張和平涉嫌嚴重違紀違法，且涉及這起「特別重大爆炸事故」，目前正接受調查。這也是這場礦災的被究責層級首度上升至廳級官員。

在張和平被查前，官方6月2日首先宣布調查的是沁源縣委書記趙永進；6月7日，沁源縣應急管理局長孫曉曄、該局應急管理綜合行政執法隊副隊長岳曉東、該局應急管理綜合行政執法隊執法一隊隊長張謙等3名層級較低的官員，也被官方宣布調查。

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5月22日晚上7時30分左右，位在沁源縣的留神峪煤礦礦坑內發生嚴重氣體爆炸，截至目前已造成82人死亡、2人失聯、128人受傷，事後更被爆出礦坑實際作業人員達247人，但礦場登記的作業人員僅124人，其餘123人未經登記便進入礦坑作業，涉及嚴重違規。

這場礦災被認為是中國17年來最嚴重的礦災，更震動中共總書記習近平對此下達指示。此後，中國國務院即成立「5·22」特別重大事故調查組，最高人民檢察院也宣布對此案掛牌督辦。（編輯：邱國強/周慧盈）1150611