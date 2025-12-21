山西「禁炮令」解封！煙火炮竹可燃放 網嗨喊「年味回來了」

大陸山西省政府近日發布最新規定，自2020年實施的禁止燃放煙火炮竹禁令，被宣告廢止，意味著山西省「禁炮令」正式解除。

山西解除炮竹燃放禁令。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，太原市市場監管局工作人員表示，「我們目前了解到的，也只是省政府剛剛發布的決定。對於廢止《禁炮令》後如何管理煙火炮竹，尚未收到其他政策性文件。」

媒體實地走訪發現，目前太原市煙火銷售主要以線上為主，部分商家表示，「我們沒有線下門店，需要購買可以加微信在線上溝通。」有消費者說，「雖然距離春節還有段時間，但想提前買些煙火過節。」

廣告 廣告

報導指出，山西省先前在煙火炮竹管理已有調整，2023年11月，山西省辦公廳公布的《山西省行政許可事項清單(2023年版)》中，新增煙火炮竹生產企業安全生產許可、煙火炮竹經營許可等行政許可事項，旨在加強煙火炮竹流程監管，保障生產和使用安全。

報導表示，不少民眾對此舉表示期待和興奮，一名民眾接受採訪時說，「年味回來了！終於可以過一個傳統熱鬧的春節了。」但也有網友提醒，「普通煙火可以放，但威力過大的炮竹還是要慎用，注意安全。」

延伸閱讀

MLB/大谷翔平全球唯一神卡破紀錄 9500萬落槌成交

MLB/宋成文入札挑戰大聯盟成功 與教士達成合約共識

MLB/海盜三方交易換來3位新同學 鄭宗哲被DFA了