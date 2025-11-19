「山谷燈光節」29日繽紛開幕 夢幻迎耶誕

記者李佩玲／綜合報導

「2025山谷燈光節」將於29日在谷關公園開幕，谷關燈區以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍；梨山燈區則接續在12月21日點亮全臺最高的耶誕樹，迎接耶誕與跨年假期。

交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，谷關光環境燈區自29日展至明年1月11日，除「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道也設有「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、臺灣油點草等象徵谷關生態的意象設計，營造宛如置身溪流瀑布間的奇幻光景；也邀請在地工藝師林春節創作「謎樣山林」燈飾，只要與現場燈飾合照上傳至參山處臉書專頁，即可至遊客中心兌換限量好禮，歡迎民眾一同上山賞燈、泡湯、賞楓、品嘗蜜蘋果，感受最有山林風情的冬季節慶。

梨山光環境燈區則於12月21日冬至當天，點亮梨山賓館前2棵28公尺高的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，冰柱燈與流星燈管妝點，搭配聲光展演效果，打造高山夜色中最亮眼的焦點；點燈活動將邀請李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及MIX山羊樂團等藝人、團體帶來精采演出。該燈區自12月21日展至明年1月25日止，相關活動資訊可至參山國家風景區管理處官網或臉書粉絲專頁查詢。

谷關燈區以耶誕泡湯趣為主題，營造溫馨夢幻的節慶氛圍。（參山處提供）