山谷牧歌 瑞士約德爾唱法申請非遺

瑞士的「約德爾唱法」最初是阿爾卑斯山間，牧民用於呼喚牛羊，或與他人溝通的特殊喊叫方式，傳唱數百年，已演變為瑞士文化的重要象徵，甚至融入了當代音樂，現在瑞士政府正在申請將它列入聯合國教科文組織「非物質文化遺產」名錄。

獨特的歌聲，讓人一秒來到海蒂與牧羊犬奔馳的廣闊草原。

瑞士聯邦文化局顧問 維勒米耶：「約德爾與祭典和儀式相關，也和山區景象有強烈連結，在代表瑞士的形象中非常重要。」

在阿爾卑斯山間迴響了數百年，「約德爾唱法」早已深植人心，現在瑞士政府正在申請將它列入聯合國教科文組織「非物質文化遺產」名錄。最初是牧民用於呼喚牛羊，或與他人溝通的特殊喊叫方式，如今已成為瑞士文化的重要象徵，甚至融入了流行與爵士樂。

約德爾歌手 施塔德爾曼：「在家人影響下，我從14歲就開始學約德爾，現在它已從嗜好變成了我的專業，真的很棒。」

瑞士全國大約有超過一萬兩千名專業約德爾歌手，入列非遺，能讓更多人認識這種傳統藝術，也確保山谷中的天籟之聲，繼續傳唱下去。

應用科學與藝術系教授 萊斯：「瑞士有四種官方語言，但我認為還有第五種語言，那就是，約德爾。」

