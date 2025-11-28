山豬吊受害毛孩聚會12／6登場 動保團體邀總統與會

賴總統曾收養一隻遭山豬吊重創的狗狗「斑斑」，讓更多民眾理解山豬吊的殘酷性。（報系資料照）

台灣動物共生聯盟28日前往總統府，正式遞送「山豬吊受害毛孩聚會」邀請卡，誠摯邀請賴清德總統於12月6日下午與其愛犬斑斑蒞臨華江寵物公園參與活動。聯盟表示，此行除了邀請總統蒞臨，更重要是應全面禁止山豬吊，杜絕動物持續受害。

台灣動物共生聯盟指出，賴總統曾收養一隻遭山豬吊重創的狗狗「斑斑」，讓更多民眾理解山豬吊的殘酷性。團體希望總統能到場看見更多受害毛孩的現身，並以其影響力帶動政策改革，「斑斑幸運被救起，但還有無數動物沒有機會被救，我們盼望總統做出真正能終結痛苦的關鍵決定。」

聯盟強調，目前法規僅規範「禁用」山豬吊，但完全不足以制止其流通。依現行法律，必須「當場查獲正在放置山豬吊者」才能處罰，使執法幾乎不可能，山豬吊仍大量由網路販售、私下交易，隨處可見埋設，對犬貓與野生動物造成極大威脅。

動保界主張應「全面禁止」－將山豬吊列入：輸入、製造、陳列、販賣、持有、使用都全面禁止的違禁品，讓其在市場上完全消失，如此才能真正保護動物生命，也能減少農損與人員傷亡風險。目前已有跨黨派立法委員支持全面禁止山豬吊，並已提出修法版本。但「官方修正版本」在行政院會遭擱置長達5年。

台灣動物共生聯盟痛批，行政程序的漫長延宕，使無數動物在這5年間繼續受害，這是一個制度性缺口，也是不該再被拖延的政府責任，呼籲賴總統立即要求行政院將修法版本排入院會議程，盡速出院進入立法院審查。

12月6日的「山豬吊受害毛孩聚會」將匯集受害動物與飼主的真實故事，也會展示山豬吊造成的各種典型傷勢，期盼讓更多民眾了解其殘忍性，形成更大的改革力量。台灣動物共生聯盟最後再次呼籲賴清德總統親自參與，並以政策領導者的高度，推動禁絕山豬吊的最後一哩路。

