山豬意象入木作 「補木」品牌展現阿里山來吉創生力

阿里山來吉部落以山豬為設計核心，創生3款新木作，兼顧實用與美感。（圖：嘉義分署提供）

推動阿里山木材文創產業，林保署嘉義分署輔導阿里山鄉來吉部落執行「補木－來吉木製所創生計畫」，今（19）日舉辦新品發表會，正式推出三項結合國產材與鄒族文化意象的全新木創商品，展現部落木工產業深耕成果與文化永續實力。

嘉義分署表示，「補木」為鄒語Pnguu的音譯，也是來吉部落的名稱，品牌創作緊扣部落精神象徵，從塔山、山豬、勇士、貓頭鷹與傳統圖騰等元素發想，將文化故事轉化為具實用性的生活木作。

透過創意DIY體驗，讓大家更深入認識補木（Pnguu）品牌精神與來吉的木作文化。（圖：嘉義分署提供）

本次發表會亮相的新品包括「好搭啦山豬開瓶器」、「來吉好好吃餐具組」及「來吉山豬勾勾好」，皆以山豬意象為核心，選用具產地證明的國產材製作，兼顧實用、美感與永續理念。發表會以體驗形式進行，安排部落導覽、木工場域參訪與DIY體驗，並由來吉古謠隊歌聲揭開序幕。

「好搭啦山豬開瓶器」具實用性與部落文化趣味。（圖：嘉義分署提供）

嘉義分署分署長李定忠指出，計畫推動5年來，總計已協助11位鄒族原住民取得家具木工相關證照，近年更聚焦優化產品設計、量產、品牌形塑與行銷推廣，同時強化木工坊設備，全面提升在地木工產業的專業度與競爭力。（龐清廉報導）