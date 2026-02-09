「山豬王」、「馬王」入列！太子集團超跑豪車競拍 北檢曝時間、地點

社會中心／台北報導

檢方扣押太子集團名下的各式超跑、豪車。（圖／檢調提供）

臺北地檢署偵辦太子集團在台成員洗錢案，扣押各式名車35輛，其中包含價值2億多元的超跑之王Bugatti Chiron「山豬王」以及「馬王」拉法拉利、麥拉倫和保時捷918等限量超跑，總價值估計達5億元，行政執行署臺北分署預計將於3月2日上午在臺灣警察專科學校舉行競拍。

北檢指出，太子集團在臺涉嫌洗錢、 組織犯罪、賭博等案件，合計查扣該集團名下之不動產24筆、銀行帳戶332個、 各式名車35輛及精品等，扣押物價值總計逾新臺幣50億元，為避免扣案名車因長期停放導致價值減損，囑託行政執行署臺北分署辦理變價拍賣。

北檢表示，本次拍賣標的共計33標， 包括 BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、 1 FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione） 及 ROLLS-ROYCE、PORSCHE 等多款極致罕見之限量超跑與名車。預計3月2日（星期一）上午在臺灣警察專科學校（臺北市文山區興隆路3段153號）舉行競拍。

身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron「山豬王」。（圖／調查局提供）

台北分署表示，有意競標的民眾需攜帶身分證件，並以即期支票方式繳交50萬元保證金，當天上午9時至10時開放登記及閱覽車輛，預計10時30分開始拍賣，拍定後須在當天下午2時前完成尾款匯款。

據了解，這批超跑豪車中，最受矚目的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron「山豬王」，Bugatti Chiron的誕生本就是為了顛覆極速的定義。搭載8.0升W16四渦輪引擎、最大輸出高達1,500匹馬力，0到100公里加速只需2.5秒，極速可飆至時速420公里。如此頂級性能不僅是車迷的夢想，更是世界上少數能「挑戰物理極限」的存在。

