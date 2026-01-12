山路深處的春節饗宴 南橫布農祭儀文化再現玉山

▲玉山國家公園管理處表示，「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」將於115年農曆新春假期大年初二至大年初四，連續三天在玉山國家公園南部園區梅山遊客中心前廣場盛大舉行。。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】玉山國家公園管理處（以下簡稱玉管處）表示，「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」將於115年農曆新春假期大年初二至大年初四，連續三天在玉山國家公園南部園區梅山遊客中心前廣場盛大舉行。活動延續往年深受好評的傳統，特別邀請「玉山 Ma-Su-Huaz 傳統文化藝術團」，於春節期間為走訪玉山南部園區的遊客帶來一系列精彩的布農族文化展演，讓民眾在山林之間近距離感受布農族傳統祭儀的獨特魅力與深厚文化精神。

玉管處指出，本次展演活動將於115年2月18日（大年初二）、2月19日（大年初三）及2月20日（大年初四）舉行，每日規劃上午11時至12時、下午3時至4時兩個展演時段，三天共計六場次。活動開放民眾自由前往觀賞，誠摯邀請各地旅人於新春期間走入玉山南部園區，為春節旅程增添一段別具意義的文化記憶。

玉管處表示，高雄市桃源區梅山里為南橫公路西段最後一個布農族部落，來到此地，除了能欣賞玉山國家公園壯麗豐富的自然生態外，更不可錯過春節期間限定登場的布農文化展演。本次活動以布農族傳統生活文化為核心，透過歌謠、狩獵、祈福與分享等文化元素，完整呈現族人與自然環境共生共存的生活樣貌與精神內涵。

展演內容首先由布農族青年帶來傳統歌謠演唱，並結合現代合唱形式，展現布農族文化在當代持續傳承與創新的生命力；接續進行狩獵文化情境展演，從獵人出發前的祭槍儀式開始，透過舞台內外的動線設計模擬狩獵歷程，呈現布農族遵循自然規範、尊重萬物的狩獵文化。當狩獵完成後，族人吟唱背負重物之歌，背負獵物返回舞台，說明早期部落在缺乏通訊設備的年代，如何透過吟唱方式傳遞獵人即將返抵部落的訊息，象徵豐收與共享的開始。

隨後，展演將以祈禱歌謠與著名的八部合音，表達對自然與祖靈的感恩，並進行報戰功展演，呈現狩獵成果回歸部落、經驗世代傳承的文化意涵。活動尾聲特別安排搗小米體驗，邀請遊客一同參與，透過實際操作與分享，深入認識布農族熱情款待來訪客人的生活文化，讓文化體驗不只停留在觀賞，更能親身參與其中。

玉管處提醒，若對春節期間布農文化展演活動有任何疑問，歡迎洽詢梅山遊客中心（電話：07-6866181～3），或至玉山國家公園管理處官方網站（www.ysnp.gov.tw）及玉山國家公園臉書粉絲專頁查詢相關活動資訊。