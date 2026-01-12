山路深處的春節饗宴-南橫布農祭儀文化再現

玉管處舉行「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」民眾體驗布農族搗小米、分享共食同樂。(玉管處)提供)

玉山國家公園管理處表示，「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」預計於今年(一一五年)新春假期大年初二至大年初四，連續三天在玉山國家公園南部園區梅山遊客中心前廣場盛大舉行。活動延續往年傳統,特別邀請「玉山 Ma-Su-Huaz 傳統文化藝術團」，於春節期間為到訪玉山南部園區的遊客精心規劃布農族文化展演,讓民眾能近距離體驗布農族傳統祭儀的魅力與深厚的文化精神。

本次活動時間為115年2月18日(大年初二)、2月19日(大年初三)及2月20日(大年初四)，每日安排上午11時至12時及下午3時至4時兩個展演時段,三天共計六場布農文化展演活動。玉管處誠摯邀請各地民眾自由前往參與，為新春旅程增添一段獨特而深刻的文化記憶。

山路之間的相遇-從豐收到分享,邀您共度一段春節文化時光

玉管處指出，高雄市桃源區梅山里為南橫公路西段最後一個布農族部落，旅人不遠千里而來，除了走入玉山園區豐富而壯麗的自然生態外，更不可錯過春節期間限定登場的布農文化展演。本次活動以布農族傳統生活文化為核心，透過歌謠、狩獵、祈福與分享等文化元素,呈現族人與自然環境共生共存的生活樣貌。

展演內容首先由布農族青年進行傳統歌謠演唱，並結合現代合唱形式，展現布農族文化在當代持續傳承與創新的生命力。隨後進行狩獵文化情境展演，從獵人出發前的祭槍儀式開始，透過舞台內外動線設計模擬狩獵歷程，呈現布農族遵循自然規範、尊重萬物的狩獵文化。狩獵完成後，族人吟唱背負重物之歌，背負獵物返回舞台，說明早期部落在缺乏通訊設備的情況下，透過吟唱方式傳遞獵人即將返抵部落的訊息，象徵豐收與共享的開始。

隨後以祈禱歌謠與八部合音表達對自然與祖靈的感恩，並進行報戰功展演，呈現狩獵成果回歸部落與經驗傳承的文化意涵。活動最後安排搗小米體驗,邀請遊客一同參與，透過實際操作與分享,深入認識布農族款待來訪客人的生活文化。

如對春節布農文化展演活動有任何疑問,歡迎洽詢梅山遊客中心(07-6866181~3),或至玉山國家公園管理處官方網站(www.ysnp.gov.tw)及玉山國家公園臉書粉絲專頁查詢相關資訊。