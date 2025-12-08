山路逆撞2車3人害墜山坡 警方一測毒駕送辦

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三芝今天凌晨驚傳一輛轎車過彎不慎，逆向衝撞對向2輛機車，一名機車騎士彈落邊坡，全身擦挫傷、乘客腿部骨折，另名女騎士也全身多處受傷，肇事車半毀也險些墜落，撞到電線桿才停下，釀成3車3人車禍，警方到場，將傷者送醫，發現肇事劉姓駕駛嚴重逆向，詢問是否疲勞駕駛、恍神，也說不出來，車上雖無違禁品，但警方對他毒測，赫見混用「喪屍毒品」依托咪酯、安非他命等毒品，警方將劉嫌依毒駕、公共危險罪嫌送辦。

新北市警察局110今天凌晨獲報，三芝區北海福座附近，北101線道驚傳一輛汽車逆向衝撞對向兩輛機車，造成一名騎士墜落山坡，3人受傷，肇事轎車也險些墜落山谷。

淡水警分局員警到場，發現45歲劉男駕駛轎車途經事發路段，跨越雙黃線逆向撞擊對向2輛機車，造成20歲葉姓女騎士全身擦挫傷，20歲郭姓騎士跌落山谷，幸有樹枝當緩衝，全身擦挫傷，20歲乘客魏男腿部骨折，傷者由消防送醫救治，所幸均無生命危險。

警方對肇事劉男酒測，沒有酒精反應，初步檢視車內沒發現違禁物品，因劉嫌駕駛行徑怪異，警方對他進行毒品唾液快篩檢測，依托咪酯、安非他命都呈現陽性反應，當場製單、扣車，採尿送驗及製作觀察紀錄表，全案依公共危險(毒駕)罪嫌函送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

