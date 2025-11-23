山路驚魂！19歲女騎車自撞護欄 被拋飛到河堤邊

台中市霧峰區山區一處道路於今（23）日上午10時27分許發生一起交通事故。（圖／東森新聞）





台中市霧峰區山區一處道路於今（23）日上午10時27分左右發生一起交通事故。一名19歲鄭姓女子自清晨就騎著機車從北部南下，在經由民生路往霧峰市區方向行駛時，怎料竟自撞護欄、摔落邊坡，整個人倒臥在一旁的河堤邊，目前已將鄭女送往醫院治療。

根據了解，鄭女來自台北市，就讀於台北某大學，清晨即自北部南下，怎料卻自撞護欄、摔落邊坡，整個倒臥在一旁的河堤邊，警方初步調查，鄭女疑似是因過於疲勞，才會釀成事故，目前已將鄭女送醫治療，酒測值待醫院抽血檢驗中。至於詳細的肇事原因，將由交通警察大隊分析研判。

鄭女在清晨即自北部南下，怎料卻自撞護欄、摔落邊坡。（圖／東森新聞）

