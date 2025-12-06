山達基志工服務隊 獲頒高雄金暉團體獎肯定
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為響應12月5日國際志工日，高雄市於4日盛大舉辦第21屆「金暉獎」頒獎典禮。金暉獎被視為高雄市志願服務界的最高指標，每年由市府遴選出最具代表性與貢獻度的志工典範，旨在肯定他們長期投入公共服務的影響力。
本屆金暉獎共表揚 24 位優秀志工、8 個志願服務團體，以及多個家庭與企業。獲獎者涵蓋醫療關懷、社區照護、公共安全、災害應變等多元領域，展現高雄志工長期扎根地方、回應在地需求的龐大能量。
高雄市長陳其邁於典禮致詞時表示，真正的美德來自關懷與行動，而志工正是展現善念與勇氣的「城市英雄」。他強調，無論是在醫院、義警義消、交通安全維護或救災現場，志工的身影始終在城市的每個角落，讓高雄更安全、更溫暖。他並舉例近期花蓮光復鄉的災情，高雄志工第一時間前往支援，以實際行動展現志工精神的力量。
陳市長指出，志願服務是一股凝聚社會、團結國家的重要力量，也是高雄能持續前進的關鍵。高雄目前擁有逾 1,300 支志工隊、11.7 萬名志工投入多元領域服務，凸顯志願服務已成為城市持續向前的重要基礎。
其中，山達基志工服務隊因長期深耕「反毒宣導、人權教育與品格教育」，並能迅速動員深入社區與前往災區提供專業協助，獲得金暉獎評審團的肯定，勇奪團體獎殊榮。
隊長林俊良表示，志工隊秉持教會創始人 L. 羅恩賀伯特的人道關懷理念，持續在社會各角落注入善的力量。他感謝市府的肯定，並期望透過實際行動，帶來更多正向改變。
此外，服務隊的兩位重要成員也傳來佳績：副隊長黃麗影與林昭妏因累積豐富的志願服務時數，分別獲得銀質與銅質獎章殊榮。其中，林昭妏的母親與女兒也投入志願服務，三代共同參與公益，展現志工精神的溫馨傳承。
展望未來，山達基志工服務隊將持續擴大志工招募，並與更多志同道合的團體協力推動公益。團隊強調，志願服務不分你我與信仰，只要願意付出，每個人都能為高雄帶來更多溫暖與力量。
