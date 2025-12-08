山達基教會高雄機構成立12週年慶 回顧公益行動成果

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 山達基教會高雄機構（7）日舉行成立12週年慶，活動中回顧今年在社會公益領域的推動成果，並頒獎表揚長期投入反毒、戒毒、人權與品格教育的合作團體，以及投入急難救助的志願牧師團隊，展現持續深耕社會關懷的行動力。

教會指出，全球各地的山達基教會皆長期推動反毒宣導、人權教育與品格教育等公益項目，並以此作為促進社會和諧的重要基礎。高雄機構薛智元董事長表示，毒品、人權等議題皆與民眾的生活息息相關，教會秉持創始人L. 羅恩賀伯特的人道理念及技術，在這些領域持續耕耘，期盼未來能有更多志同道合的團體加入，共同擴大公益的影響力。

▲頒獎表揚長期投入反毒、戒毒、人權與品格教育的合作團體。（圖／山達基教會）

今年活動中也特別表揚志願牧師團隊。志願牧師除在今年花蓮風災時投入救助行動外，過去在台灣各地發生緊急事件時，也曾多次前往現場協助；平時也持續走入社區提供服務。日前剛獲得金暉獎團體獎肯定的山達基志工服務隊也在本次活動中受到表揚，期許未來能有更多民眾投入志願服務，一同協助更多需要幫助的人。

活動在感謝與祝福中圓滿落幕，教會表示，將在未來一年持續深化公益項目，並與更多社區、團體合作，為地方帶來更多正向力量。