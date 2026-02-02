山邊媽祖「拒接駁」 全程徒步遶行市區驚喜不斷

台中市 / 綜合報導

苗栗後龍山邊媽祖鑾轎，日前從台中樂成宮起駕，要跟旱溪媽、大庄媽一起逛大慶夜市，原訂由貨車接駁鑾轎，前往下個駐駕點，沒想到山邊媽在貨車車尾稍微停頓，直接著繞了過去，決定徒步遶行，突如其來的「隨興行程」，廟方人員趕緊重新調度，也讓市區民眾驚喜萬分，但原本1個小時的車程，最後走了3個半小時，相當考驗廟方的應變能力。

苗栗後龍山邊媽祖鑾轎，左搖右擺從台中東區樂成宮起駕出發，迎接鑾轎的貨車已經停在路邊準備接駕，但山邊媽祖稍微停頓，接著繞了過去沒有上車，1月31日傍晚，山邊媽祖攜手旱溪媽祖以及大庄媽祖，姊妹淘要一起搭車去逛大慶夜市，山邊媽祖有自己的想法，選擇徒步繞行市區，廟方趕緊在下一個駐駕點南區城隍廟，安排上車，但山邊媽沒有按照規劃的路線，繼續在市區隨興遶行。

台中旱溪媽祖樂成宮董事洪榮吉說：「他們沒有從那邊上車，就直接跑到圖書館那邊。」根據廟方規劃，傍晚5點，山邊媽從樂成宮起駕後，搭車前往半平厝合興宮，車程大約只要1個小時，但山邊媽沒有上車，徒步遶行東區建國市場福德祠，南區城隍廟福德祠，光走了3個半小時，到半平厝合興宮已經晚間7點50分左右，再繞到大慶夜市已經晚間8點半。

台中旱溪媽祖樂成宮董事洪榮吉說：「說驚喜，但是大家搞得很累啦。」台中市建國市場自治會會長蔡官典說：「現在過去不知道是否來得及，我趕快騎車，騎過去你知道嗎，就很神奇的是，我從我家騎機車，騎到那邊的時候，是完全沒有停到紅綠燈欸。」

大約10公里的路程，比預定的時間還晚了一個半小時，山邊媽似乎走得有點累，在夜市得空地稍微休息，接著起駕在夜市的通道來回穿梭，不少來逛夜市的民眾，一次看到3位媽祖鑾轎的到來相當驚喜，周末假日夜市原本人潮很多，這下更加人氣爆棚。

