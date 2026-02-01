山邊媽.旱溪媽.大庄媽同框再逛夜市 民眾：比中頭獎快樂

台中市 / 綜合報導

苗栗後龍山邊媽祖上週和「姊妹淘」旱溪媽祖、大庄媽祖攜手，一同現身台中東區旱溪夜市，現場人氣爆棚，許多民眾都相當驚喜，相隔1個禮拜，三位媽祖選在週末假日的晚間，再次同框合體，一起到南區逛大慶夜市，民眾發現媽祖的鑾轎隊伍就在身邊，開心的說，這比中頭獎還快樂。

整條馬路被民眾擠得滿滿滿，他們拿起手機邊拍邊慢慢倒退，要來迎接媽祖的到來，民眾說：「進喔，進喔。」鑾轎左搖右晃轎頂點綴時尚的紫色花朵，苗栗後龍山邊媽祖，24日逛完台中旱溪夜市還意猶未盡，相隔一個禮拜，31日晚間8點再度攜手姊妹淘，東區樂成宮旱溪媽祖以及梧棲浩天宮大庄媽祖，一起來逛大慶夜市遶境賜福，讓民眾相當驚喜。

民眾說：「比中頭獎還快樂，就是很驚奇啦，就突然逛夜市逛到一半，就有媽祖跑過來。」周末假日逛夜市的民眾原本就很多，鑾轎隊伍在夜市的通道來回穿梭，滿滿的人潮更是瞬間動彈不得，媽祖要隨興往哪個美食攤位走，民眾也無法預測，民眾說：「好玩是因為，不知道媽祖的走向怎麼走，這種感覺是很不一樣的。」

不少逛夜市的民眾，乾脆隨行跟著三位媽祖的鑾轎一起走，場面太難得一見，攤商也抓緊時間拍照錄影留念，逛夜市的民眾自動靠往兩側讓媽祖的鑾轎通行，廟方強調，三位媽祖走進夜市只是開始，未來5年內還要串連更多百年宮廟，共襄盛舉。

苗栗後龍山邊媽祖宮董事長陳文明說：「整個大贊境，會把整個台灣，百年以上的老廟，把它串聯起來。」媽祖鑾轎走進最接地氣的夜市，所到之處人氣爆棚，也讓民眾可以近距離感受，媽祖遶境的傳統宗教文化，宮廟主管人員共同發願，以後逛夜市都要一起同行，除了讓三位媽祖的交流更加緊密，也希望能藉此帶動地方經濟。

