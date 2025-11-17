《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待

圖說: 閉幕大合照

【記者羅伯特 / 綜合報導】由交通部觀光署主辦，阿里山國家風景區管理處主責，統籌參山、日月潭及金門觀光圈轄下的觀光產業所辦理的「2025區域觀光圈市集日—中區＆金門場〈山鄰款待〉」，11月16日在華山文創園區完美落幕。今年延續以《山鄰款待》為主題，匯聚日月潭、阿里山、參山、金門等七大觀光圈能量的盛會，從竹竹苗一路到嘉義與金門，集結64家品牌業者，三天活動期間吸引數萬名遊客熱情參與，現場人潮絡繹不絕、買氣強強滾，充分展現觀光圈的魅力與活力。同時，2025 區域觀光圈市集日「觀光圈大賞」競賽中，「最佳美味獎」獲獎有巧獅秘境、玄羽皇家滴雞精、渼橘客Magic;「最佳伴手禮獎」獲獎有K BEER金門精釀、老東家首獎滷味、味榮食品；「最佳永續獎」獲獎有奮起福米餅店、279順福天然農場、元富手信工坊；「最佳遊程獎」為ezTravel易遊網及「創新體驗獎」獲獎有漫遊中興新村、丹大布農文化部落、茶境天使等五項大獎，實力備受肯定，也展現中臺灣與金門多元豐富的觀光創意與永續價值。

圖說: 山田慢耕場親子體驗

今年活動首日特別邀請韓國人氣藝人李多慧與觀光署旅遊代言人喔熊組長驚喜現身，與民眾熱情互動，掀起現場最高潮。市集更以創新策展手法，將中區與金門的在地特色巧妙融入展區之中，無論是以永續農法為主題的「山田慢耕場」，或是由產地直送的新鮮蔬果，都讓參與者深刻體驗「好山好水出好物」的自然底蘊。活動現場還有國際名人以多元旅遊視角分享旅遊經驗，以及匠人的手作體驗活動，呈現中臺灣與金門兼具文化深度與生活美學的觀光魅力。

圖說: 新鮮水果產地直銷

「區域觀光圈市集日」不僅是展售平台，更是推動地方品牌整合與旅遊行銷的重要節點；為將市集熱潮化為實際旅遊行動，主辦單位特別攜手易遊網推出「中台灣旅遊限定優惠行程」，讓民眾可在現場諮詢、立即預訂，將「市集體驗」延伸為「立即出發」的行動方案，透過創意行銷與體驗互動的結合，成功將地方文化能量轉化為旅遊動力，讓參與者從現場感動出發，開啟屬於自己的中臺灣與金門山海旅程。

圖說: 喔雄組長與李多慧驚喜現身

中區觀光圈以《山鄰款待》為品牌核心語言，象徵從市集到目的地的溫暖連結，活動的真正價值不僅在於熱絡人潮與亮眼買氣，更在於讓民眾從現場的體驗出發，親身走入中臺灣與金門各地，感受那份源自土地的真誠與熱情。活動雖圓滿落幕，但款待的故事仍將延續——誠摯邀請每一位旅人親臨地方，體驗來自山林與離島最動人、最純粹的臺灣款待。