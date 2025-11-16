《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署主辦、阿里山國家風景區管理處主責，並統籌參山、日月潭及金門觀光圈業者共同參與的「2025 區域觀光圈市集日—中區＆金門場《山鄰款待》」，於 11 月 16 日在台北華山文創園區精彩落幕。今年活動延續「山鄰款待」主題，匯聚日月潭、阿里山、參山、金門等七大觀光圈能量，從竹竹苗到嘉義、金門完整串聯，共集結 64 家品牌業者進駐。三天展期吸引數萬名民眾到場參與，不僅人潮絡繹不絕，更成功掀起亮眼買氣，充分展現中臺灣及金門觀光圈強大的創意力與文化魅力。
▲2025 區域觀光圈市集日—中區＆金門場《山鄰款待》16日圓滿落幕。(記者蘇彩娥攝)
本次市集同時舉辦「觀光圈大賞」競賽，從地方創意、風味特色、永續理念與體驗規劃等多面向評比。其中，「最佳美味獎」由巧獅秘境、玄羽皇家滴雞精、渼橘客 Magic 奪下；「最佳伴手禮獎」由 K BEER 金門精釀、老東家首獎滷味、味榮食品獲選；「最佳永續獎」頒予奮起福米餅店、279 順福天然農場、元富手信工坊；「最佳遊程獎」由 ezTravel 易遊網拿下；「創新體驗獎」則由漫遊中興新村、丹大布農文化部落、茶境天使獲得肯定。五大獎項充分展現中臺灣與金門的觀光實力與多元風貌，在飲食、文化、永續、體驗等面向皆展現高度創新。
▲2025 區域觀光圈市集日—中區＆金門場《山鄰款待》16日圓滿落幕。(記者蘇彩娥攝)
活動首日特別邀請韓國人氣藝人李多慧驚喜現身，與觀光署旅遊代言人喔熊組長同台互動，瞬間炒熱現場氣氛，吸引大量粉絲圍觀。整體市集以創新策展手法呈現，將中臺灣與金門的在地文化巧妙融入展區之中，包括呈現永續農法精神的「山田慢耕場」、產地直送的蔬菜水果，以及多位職人帶來的手作體驗，讓民眾在市集中即可深刻感受「好山好水出好物」的土地底蘊。
▲2025 區域觀光圈市集日—中區＆金門場《山鄰款待》16日圓滿落幕。(記者蘇彩娥攝)
除了展售活動，主辦單位也邀請多位國際名人及旅遊達人分享中臺灣與金門的旅遊視角，從文化、自然、人文風貌切入，為民眾帶來更全面的旅遊靈感。展期間的互動體驗、品飲試吃、在地故事導覽等元素，成功展現目的地的文化深度與生活美學，讓市集不僅是消費場域，更是一個認識地方風土的交流平台。
為延續市集熱潮、引導民眾將現場體驗化為旅遊行動，主辦單位特別與 ezTravel 易遊網合作推出「中台灣旅遊限定優惠行程」，讓參加者在現場即可獲得旅遊諮詢並立即預訂，將市集的感動延伸為真正的旅程，帶動旅客深入地方、活絡區域觀光圈的永續發展。
▲2025 區域觀光圈市集日—中區＆金門場《山鄰款待》16日圓滿落幕。
中區觀光圈以《山鄰款待》為品牌核心語言，象徵從市集到目的地之間，一份跨越山海的溫暖連結。活動的價值，不僅在於熱絡的參與人潮，更在於讓民眾透過市集的味道、故事與體驗，萌生前往地方走訪的動力，親身踏上中臺灣與金門的山林與海岸，感受最真實、最純粹的款待。
雖然 2025 區域觀光圈市集日已完美畫下句點，但屬於《山鄰款待》的故事仍將持續。主辦單位誠摯邀請每位旅人親自走入這片土地，探索中臺灣與金門最深刻的文化、最道地的風味與最熱情的人情。
