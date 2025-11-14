▲「山鄰款待」盛情登場！ 2025區域觀光圈市集日中區×金門，共譜旅遊新篇章。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署指導、阿里山國家風景區管理處主辦，並由參山、日月潭及旅遊推廣組協辦的「2025區域觀光圈市集日—中區＆金門場」今（14）日於臺北華山文創園區盛大開展。活動自11月14日至16日連續三天登場，集結竹竹苗、中彰、日月潭、大草嶺、235區域、大阿里山及金門等七大觀光圈、共62家業者，以「山鄰款待」為主題，以人與土地的連結為核心，全面展現中臺灣與金門的生活風景與文化底蘊，象徵觀光圈3.0正式邁入「跨域共創、地方共榮」的新時代。

廣告 廣告

▲「山鄰款待」盛情登場！ 2025區域觀光圈市集日中區×金門，共譜旅遊新篇章。（記者蘇彩娥攝）

今日開幕典禮嘉賓雲集，包括交通部觀光署主任秘書方正光、立法院副院長江啟臣、立法委員王美惠、陳玉珍委員國會辦公室董志謀主任、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、農業部林業及自然保育署阿里山林鐵及文資處處長王昭堡、金門縣政府觀光處處長許績鑫、臺中市政府觀光旅遊局副局長蔡宗昇、臺灣中區觀光圈聯盟協會理事長李吉田，以及觀光圈各公協會代表與業者，共同為活動揭開序幕。開場表演由阿里山鄒族風笛「euvuvu表演藝術團」熱力演出，以融合傳統與現代的節奏呈現山林深度文化；人氣啦啦隊偶像李多慧亦驚喜現身，與臺灣觀光代言人「喔熊組長」攜手登台，送上以中臺灣與金門精選特色打造的伴手禮籃，為現場帶來滿滿驚喜與活力。

▲「山鄰款待」盛情登場！ 2025區域觀光圈市集日中區×金門，共譜旅遊新篇章。（記者蘇彩娥攝）

主辦單位表示，「市集」不僅是販售的平台，更讓民眾能「從感受開始旅行」。透過展演、設計、伴手禮與互動體驗，將地方品牌自然融入日常生活，引領旅客走入不同城鄉、進一步化為實際旅遊行動。隨著觀光圈邁向3.0，未來將以更強的跨域合作與品牌化策略推動國際能見度，持續打造兼具文化魅力與永續精神的旅遊風景。

▲「山鄰款待」盛情登場！ 2025區域觀光圈市集日中區×金門，共譜旅遊新篇章。（記者蘇彩娥攝）

此次市集網羅多元特色品牌，展現中區觀光圈的深度魅力。阿里山管理處攜手推出人氣檜木甜甜圈與喔熊聯名小米酒，呈現山林風味與創意的完美結合；參山管理處帶來「富興茶業文化館」與「卷木森活館」的在地創新體驗；日月潭管理處則推薦旅人喜愛的「蠻荒咖啡」與永續理念濃厚的「半山夢工廠」；金門觀光圈則展出「K Beer 金門精釀」及百年中藥房研發的香料手作商品，融合傳統底蘊與現代潮流。此外，更有一系列喔熊粉絲必收的聯名商品，吸引民眾熱烈關注。

▲「山鄰款待」盛情登場！ 2025區域觀光圈市集日中區×金門，共譜旅遊新篇章。（記者蘇彩娥攝）

今年市集更加升級，多項人氣亮點全面擴大，延續去年熱度的名人秘境分享之外，過去深受民眾喜愛的山區水果專區也大幅升級為「買得到、吃得到、玩得到」的沉浸式體驗；更特別邀請易遊網共同推出結合中區與金門的全新遊程與限定優惠，打造一場集文化、品味、娛樂與旅遊靈感於一體的年度觀光盛會。

「2025區域觀光圈市集日」以真摯的「山鄰款待」迎接旅人，邀請所有民眾在華山走進山林之間、城市之中，感受中臺灣與金門獨有的風景與韻味，展開屬於自己的美好旅程。