《山間料理人》走進國際 南南日作品奪日漫畫獎銀獎

日本外務省主辦的第19屆日本國際漫畫獎今天(24日)公布得獎名單。台灣漫畫在來自110個國家與地區、738件參賽作品中脫穎而出。其中，漫畫家南南日以作品《山間料理人》榮獲銀獎，狼七的《黎明前的回聲》獲獎勵獎，葉明軒《大仙術士李白》第8集則摘下銅獎，再次為台灣漫畫寫下亮眼成績。

《山間料理人》改編自好旅文創的影視劇本《山間料理人》，作品描繪了一名阿美族女孩巴奈在山林中尋找食材、傳承料理智慧的故事，並透過她的視角展現原住民對土地、植物與飲食文化的獨特理解。

《黎明前的回聲》以年輕靈魂的孤獨吶喊，關懷現下青少年最嚴峻的毒品問題，試圖找出希望的慰藉與微光。三度榮獲金漫獎殊榮的東方奇幻漫畫《大仙術士李白》，則是漫畫家葉明軒歷經12年的連載的系列最終章。

駐日大使李逸洋表示，台灣漫畫近年在日本國際漫畫獎屢獲肯定，能見度逐步累積。他指出，自己去年出席第18屆頒獎典禮時，已明顯感受到日本評審與業界對台漫題材與表現手法的高度關注，未來將持續支持台灣漫畫在日本的推廣與交流。

文化部長李遠也指出，台灣漫畫再次於日本國際舞台獲得肯定，累積至今已達2金、10銀、22銅與1座獎勵獎，顯示台灣漫畫正穩健與國際接軌、逐步嶄露頭角。文化部將持續以制度性支持，協助創作者走向更寬廣的國際市場。

文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍則表示，文化中心近年積極在日本推廣台灣漫畫，已連續6年舉辦漫畫展。今年8月推出的「多元台灣文化漫畫展」，也收錄本屆銀獎作品《山間料理人》及獎勵獎作品《黎明前的回聲》。他強調，隨著台灣漫畫在日本逐漸累積關注度，未來將持續透過展覽與合作機制，深化在地連結，擴大台漫影響力。

日本國際漫畫獎今年邁入第19屆，報名件數創下歷屆新高，本屆共選出金獎1名、銀獎3名、獎勵獎1名及銅獎10名，共15件得獎作品，頒獎典禮預計於2026年3月舉行。