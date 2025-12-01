山難悲劇！退休校長攀登玉山後四峰失聯4天 尋獲已明顯死亡

62歲郭姓退休校長被發現倒臥在圓峰山屋附近山路旁邊坡，已明顯死亡。（翻攝畫面）

新北市1名62歲郭姓退休校長日前傳出攀登玉山後四峰失聯，搜救隊伍連日搜尋後，今（12月1日）上午傳來不幸消息。郭姓校長被發現倒臥在圓峰山屋附近山路旁邊坡，經搜救人員確認，已明顯死亡。

事發經過與搜救行動

郭姓退休校長於11月27日與6名團員組成登山隊，攀登高難度的玉山後四峰。據了解，郭男在行經高雄市桃源區的鹿山2.7K處附近不明原因失聯，團員隨即趕往圓峰山屋報案求助。

高雄市消防局於11月28日凌晨接獲轉報後，立即啟動大規模搜救行動。搜救隊伍包含高雄、南投消防單位、玉山國家公園管理處、保七總隊及民間雲豹工作團隊等，累計動員超過30人次，並出動2架直升機及空拍機，鎖定郭男最後定位點與失聯位置，擴大搜尋鹿山至圓峰山屋一帶，以及東小南山周邊區域。

山友通報發現不幸遺體

經過多日艱辛搜索，終於在今上午約7點多，有登山民眾在圓峰山屋下方約1公里處的山路旁發現1名男子倒臥。搜救人員獲報後立即趕往現場查看，確認該男子即為失聯多日的郭姓校長，但當時郭男已明顯死亡。

郭男家屬已接獲噩耗，期盼能讓遺體盡快返家。由於地勢險峻、直升機無法飛行載運遺體，初步規劃將由人力方式將郭男遺體護送下山。

目前，郭姓校長的遺體已先被送回圓峰山屋，後續將運送下山。至於確切的死因和事發情形，仍有待相關單位進一步調查釐清。

