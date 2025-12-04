山難頻傳！業者曝無「山域政策」請登山嚮導如「開盲盒」

新北市郭姓退休校長參加登山團，卻不幸發生山難，引發登山界討論，從事登山旅行多年的楊志明，認為此事件是台灣山域商業主管機關的系統性問題，也針對此山難事件提出5點建議，呼籲相關管理單位應盡速整合權責，並制定國家級山域政策，避免相同意外不斷重演。

有登山業者認為台灣長期沒有山域政策，台灣類似山難意外才會不斷發生。（圖／中天新聞）

認為政府應該要積極訂定山域政策的楊志明，坦言已經呼籲長達30年，但至今仍未看到有任何主管機關實施，楊志明告訴《中天新聞網》記者，類似的事件不斷發生，真正的原因在於，每次山難事件後，許多的責難一直在發生，但卻模糊在當事人、領隊、隊友，而沒去探討一再發生本質。

他指出「玉山發生的郭校長不幸事件，震動了登山圈，也震動了整個教育界。」楊志明認為，每一次悲劇，事後檢討不能只停留在個人層次「嚮導水準不足」、「天候判斷不足」、「身體狀況不明」，而是應該要檢討結構問題，但卻一直被忽略。他進一步指出，「問題其實很清楚，台灣的山域管理制度，從未把『商業登山』視為一門完整的產業，也沒有把『山域活動』當作國家的公共政策。」

他說，這次郭姓退休校長不是個案，而是台灣山域治理系統性的長期缺陷。首先他認為，主管機關的多頭馬車，造成法規斷裂，「問十個人台灣山域的最高主管機關是誰，會得到十種答案，其實你不能怪他，因為連我這30年從事商業活動經驗的人，都要想一下才能回答這問題，因為我們的制度本來就是碎裂的。」他直言，「我們有著國家公園管理處、林業及自然保育署、運動署（運動安全）、觀光署（戶外旅遊）再加了一個地方政府（擁有登山自治條例，卻管理不明確），實際上是「三級中央單位 + 地方政府」共同管理、卻無人整合的治理系統。」由於「申請制度不同的差異、責任認定不同、山屋、指標、步道維護不同人管、商業團體管理標準不一致、地方政府常想管又不敢管，怕扛責任。」因此楊志明提出疑問，「為何台灣沒有中央單位，能訂定商業登山的產業標準與最低安全規範？」

他也指出，台灣商業登山至今仍屬「無法可管」，也沒有建立相關的登山安全標準，嚮導的訓練仍然停留在資格認證，而非法律規範，造成劣幣驅除良幣，而且台灣是全世界罕見的，先有市場需求，再來思考法規。他更直接點明，台灣山域嚮導沒有制度，僅有嚮導資格檢定辦法可以參考，「請用高山嚮導帶團，除了依照口碑，就是無止盡地開盲盒。」他也反問是不是另一種「政策殺人」？

此外，目前國家公園仍停留在「守門人思維」，不是「風險管理思維」，在保育上合理，但在安全管理上卻顯然不足。他還提出，台灣仍停在「守規矩辦好證件就能進山」的年代，但國際上早已轉向「風險管理及共同責任」的治理模式。他也認為，「救援制度脆弱：跨單位、低薪高風險、沒有永續性，讓台灣山難救援像一場接力賽」。他表示，「再快的救援，也挽不回制度上的缺口。」真正的問題是，台灣並沒有一套足以支撐「每年數十萬人常態上山」的山域救援系統。

目前台灣登山面臨最大的問題，楊志明直指就是缺乏「山域發展政策」，瑞典、挪威、紐西蘭、日本都有國家級山域政策（Mountain Policy），唯獨台灣沒有。不只沒有專法管理規範，也沒風險資料庫建立，他剖析台灣現在是「全民上山的時代」遇上「停在30年前的法規體系」，「台灣山林制度一直停留在以人命換前進的態樣」。

最後楊志明提出5點改革，包括制定國家級山域政策、 商業登山管理法制化、建立山屋分類與使用制度、高山救援專業化以及建立山域統計與風險資料庫，他直言「當一個國家願意正視山域政策，悲劇才不會一再重演」。

