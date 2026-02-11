山雨欲來？「台美對等貿易協定」最快2/12出爐

行政院昨晚證實副院長鄭麗君已率談判團隊赴美，與美方進行最後會議後，可望簽署「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）。圖為行政院日前舉行「台美關稅談判說明記者會」，由政委楊珍妮、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰等人說明成果。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院昨晚證實副院長鄭麗君已率談判團隊赴美，與美方進行最後會議後，可望簽署「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART），鄭麗君此行將就美規車進口和農產品開放項目等，進行最後確定，預計最快明（12）日、最慢13日會有結果。不過，對於汽車關稅後續，經濟部長龔明鑫昨天已邀集車輛公會及9大車廠，針對「台美關稅談判對車輛產業影響與後續措施」舉行閉門座談，預計匡列30億元專款，後續根據產業需求提供協助。而勞動部長洪申翰也邀請經濟部次長江文若、產發署共同出席「六大整車公司相關工會」座談會，並於會後舉辦記者會說明。

據了解，行政團隊近期已為即將簽署協定做準備，並密集召開多場跨部會會議，討論包括對外論述與說帖，各部會將依談判結果沙盤推演朝野攻防。在汽車關稅部份，由於我國汽車零組件有6成均外銷，若爭取到部分降稅，對國內整車及汽車零組件，相關單位及業界評估不會有太大影響。而美規車進口多半是中高價位，對國產車的影響也不致於太大。

美豬美牛開放及美國基改農產品進口部份，其中，30個月齡以上的美牛已經開放，但過去剔除的特定高風險部位如：頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，美方要求不能再有非關稅貿易障礙，豬內臟只要符合國際萊克多巴胺規範，要求我方應開放進口市場，同時調整產地標示，行政院也曾多次表示會「堅守底線」，屆時談判結果將說明一切。

