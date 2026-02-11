山雨欲來？「台美對等貿易協定」最快2/12出爐
[Newtalk新聞] 行政院昨晚證實副院長鄭麗君已率談判團隊赴美，與美方進行最後會議後，可望簽署「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART），鄭麗君此行將就美規車進口和農產品開放項目等，進行最後確定，預計最快明（12）日、最慢13日會有結果。不過，對於汽車關稅後續，經濟部長龔明鑫昨天已邀集車輛公會及9大車廠，針對「台美關稅談判對車輛產業影響與後續措施」舉行閉門座談，預計匡列30億元專款，後續根據產業需求提供協助。而勞動部長洪申翰也邀請經濟部次長江文若、產發署共同出席「六大整車公司相關工會」座談會，並於會後舉辦記者會說明。
據了解，行政團隊近期已為即將簽署協定做準備，並密集召開多場跨部會會議，討論包括對外論述與說帖，各部會將依談判結果沙盤推演朝野攻防。在汽車關稅部份，由於我國汽車零組件有6成均外銷，若爭取到部分降稅，對國內整車及汽車零組件，相關單位及業界評估不會有太大影響。而美規車進口多半是中高價位，對國產車的影響也不致於太大。
美豬美牛開放及美國基改農產品進口部份，其中，30個月齡以上的美牛已經開放，但過去剔除的特定高風險部位如：頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，美方要求不能再有非關稅貿易障礙，豬內臟只要符合國際萊克多巴胺規範，要求我方應開放進口市場，同時調整產地標示，行政院也曾多次表示會「堅守底線」，屆時談判結果將說明一切。
美製車關稅恐降至零 戴國榮：勞工應有知情權 籲建構對話
針對美製車進口關稅可能調降至零，外界擔憂衝擊國內汽車產業，全國產業總工會理事長戴國榮今天(11日)受訪表示，政府應儘速評估受影響勞工人數並提出配套措施，透過勞資政三方產業對話與資訊充分揭露，保障勞工知情權與就業權益，避免未來出現勞資對立與衝突。 行政院副院長鄭麗君10日晚間率經貿談判團隊赴美，就「台美對等貿易協定」(ART)進行最後階段實質會議。經濟部與勞動部這兩日也分別與雇主團體及工會座談，外界預期美製汽車進口關稅可能降至「零」。 全國產業總工會理事長戴國榮指出，經濟部長龔明鑫表示相關措施對汽車業產值影響約1%，但尚未評估對供應鏈勞工的實際衝擊。他呼籲，政府應完整盤點受影響的勞工人數與職務類別，釐清哪些職務可能消失、哪些工作需要轉型，以及可能新增的就業機會，並提出短、中、長期因應對策，確保勞工穩定就業。 他表示，經濟部已匡列新台幣30億元，協助汽車零組件產業轉型升級，包括強化研發、布局出口及發展電動商用車等。然而目前討論多聚焦企業經營策略，對轉型過程中的勞工權益著墨不足。 戴國榮強調，應建立常態性的勞資政三方產業對話機制，提出具體行動方案，例如規劃技能培訓與認證制度、設計職能轉換途徑
鄭麗君稱40％半導體移美不可能？ 台積電前工程師：絕對有可能「現在進行式」
行政院副院長、台灣首席關稅貿易談判代表鄭麗君多次強調，台灣已經告知華盛頓，將台灣40％半導體供應鏈轉移到美國「是不可能的事」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40％先進半導體產能移美是「絕對可能」，且是「現在進行式」，並從台積電法說會的公開數據推算，批鄭的說法與產業現實存在明顯落差，指出她身為談判當事人不可能不知道真實情況。
台美談判最後衝刺 陳冲：「川普促成冷戰後新一波合縱」呼籲政府拉幫結盟
台美對等貿易協定（ART）談判進入最後衝刺階段，行政院副院長鄭麗君（Cynthia Cheng）率領談判團隊於10日晚間赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商，協定清單最快12日揭曉，近日傳出包括汽車零關稅與開放農業等，引發市場爭議。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（11）日發布最新長文《話中有話的新合縱》提到，他說深知弱國談判的辛苦，正因如此，小事大以智，以古書《戰國策》秦國與六國間的合縱連橫為例，呼籲政府結盟組織力量討論對等關稅，「眾小國避打群架，結果自然是秦國個別收割」，他提及以最近一個月韓歐等六國領導人先後造訪北京，絡繹於途，可以觀察出冷戰後新一波的縱約已漸次成形，促成現代合縱的，不是蘇秦，而是川普自己。
李四川請辭北市副市長回歸新北 侯友宜：一起全力支持
台北市副市長李四川11日已當面向台北市長蔣萬安請辭，新北市長侯友宜臉書發文表示，「我跟四川都是從基層一步步開始打拚，我們的共同語言就是『行動』」。在城市發展的關鍵轉折點，在重大工程最艱難的起步階段，李四川都是義無反顧、扛起重擔的人。從水利整治、道路橋樑到捷運三環六線，多年共事，非常清楚他對細節的挑剔、對效率的執著。
高金案立院保護傘開不開？ 法界：昔水牛伯尊重司法 今靜看韓院長決定
無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款被檢調搜索，且「可能」涉及國安案件，引發各界熱議，尤其是立法院長韓國瑜更直言高金素梅「經得起考驗」。但此事驚動調查局專辦國安案件的國安站，更由處理重大案件的台北地檢署主任檢察官曾揚嶺偵辦，法界人士拿出多年前的SOGO案做比較，當年立法院長「水牛伯」游錫堃放手讓檢調處
美製車零關稅攤牌會議曝光 國產車廠最怕歐日開放大海嘯 經長龔明鑫：只會對美開放
經濟部今（10）日下午召開「汽車製造產業座談會」，會議時間規劃90分鐘，主題直指台美關稅議題，外界解讀，這場會就是在為「美製車零關稅」提前攤牌。
「亮晶晶 50 元硬幣」蒐藏家Threads瘋傳，你是台灣玻璃獸嗎？
最近 Threads 上出現一篇超有魔力的貼文，一名網友分享自己到郵局存零錢的日常，沒想到一打開盒子，裡面竟然全是亮晶晶的 50 元硬幣，畫面相當吸睛，連行員都忍不住驚嘆，還詢問能不能拍照留念。
盼朝野借鏡日本大選結果 賴清德呼籲立法院：新會期開議後速審國防條例
民進黨今（11）日召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述，黨主席賴清德表示，從這次的日本眾議院改選，可以看到日本國民除了高度重視經濟產業的發展，也十分關切印太區域的安穩，因此，自民黨主張提高國防預算、鞏固整體防衛能力，獲得日本社會普遍的認同與支持，因此同樣是位處印太第一島鏈的台灣，希望國內朝野各黨能清楚理解國家發展與區域穩定的重要性，儘速完成中央政府總預算案與......
日網見「1經典糖果」激動想來台！8年前早停產台灣仍在售 原因曝光
「在日本早已消失，但在台灣仍然存在的事物」日前一名日本網友在社群平台X分享，日本經典糖果「Pinky薄荷糖」已於2018年在日本停產，不過在台灣竟然還擺在架上販售，令大票網友震驚之餘，興起一股衝動想為此來台。
師大英文碩班「3人報名1人應考」 教授嘆該提早退休 網點2殘酷原因
不少人的印象中，都認為理組比文組要有前途許多。臺灣師範大學英語系教授黃涵榆在社群發文感嘆，今年英語系碩士班本來就只有3個人報名，沒想到到了當天，竟然只有1人來應考，讓他苦笑說自己是不是可以準備提早退休了。文章被分享到PTT後引起熱烈討論。
高金素梅遭檢調搜索！去年才力挺胡瓜 余天親揭兩人關係
無黨籍立委高金素梅的住家清晨遭檢調搜索，檢調也到立法院青島二館的國會辦公室進行搜索，據傳與助理費核銷過程疑涉貪污有關，且相關金流疑有國安疑慮。曾擔任立委的綜藝天王余天今天為了「鑽石舞台」演唱會彩排，受訪也透露與高金素梅的交情。余天表示：「與高金在演藝圈認識很久，現在到底什麼事情也不曉得，我們兩個（交
MSCI季調 記憶體連2槓龜！台指期挺在三萬三、台股封關觀望氣氛濃
台股蛇年封關市場謹慎！美股2月10日走勢分歧，科技股整理使那指回落，半導體族群震盪，風險情緒偏謹慎。MSCI 2月季度調整公告，記憶體族群連2季均未入列，台積電ADR續漲1.83%，台股今天封關前，台指期小跌41點，以33262點作收，反映長假前，短線觀望氣氛濃。
樂迷8年等待 曾宇謙攜手環球音樂推新作
（中央社記者趙靜瑜台北11日電）睽違8年，小提琴家曾宇謙宣布與環球音樂合作新專輯，預計今年推出，計劃於農曆年後赴歐洲錄製。
尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播
（中央社記者楊啟芳首爾11日專電）韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程轉播申請，這是戒嚴相關案件第5次宣判直播。
就業數字和經濟成長脫鉤？白宮顧問揭密：和非法移民有關
白宮資深貿易顧問彼得．納瓦羅（Peter Navarro）呼籲美國民眾與華爾街投資者，在2月11日公布的每月就業報告前，調降對數據的預期。他指出，川普政府對非法移民的遣返行動，將自然降低原本穩定的就業成長速度。納瓦羅在2月10日接受福克斯商業頻道訪問時表示：「明天就業報告即將出爐。我們必須大幅調降對每月就業數字的預期。」作為美國總統川普在貿易與製造業領域的首......
MSCI標準股「增1刪4」新增鴻勁 剔除正新、儒鴻、豐泰、億豐
[非凡新聞] / 綜合報導 MSCI（明晟）指數今（11）日凌晨公布最新季度調整！台股在全球標準型指數成分股「增1刪4」，新增鴻勁，剔除正新、儒鴻、豐泰、億豐，市場關注的記憶體雙雄華邦電、南亞科則因曾列處置股並未入...
過年垃圾車會來嗎？ 春節連假「全台縣市垃圾清運時間表」一次看
週六（14日）就要迎來9天農曆春節連假，垃圾車收運也將因應春節有所調整，《台視新聞》為您整理各縣市春節前間的垃圾清運資訊，讓您清楚掌握，避免家中垃圾堆積如山，過個乾淨清爽的好年！基隆市：●除夕下午1時
2026士林官邸鬱金香來了！11萬株鬱金香、5大浪漫展區、交通資訊一次看！
2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，將於2月26日至3月8日浪漫登場，透過花藝將情人間的心意幻化成浪漫景致，以鬱金香為媒介，發揮巧思打造5大主題展區，並攜手與士林在地市定古蹟神農宮合作，在神農宮廟埕前設計鬱金香展微型展區，走入春日最繽紛的浪漫饗宴，最適合有情人攜手漫步於展區間，欣賞美麗花卉的同時，也能留下專屬彼此的回憶。
你有嗎？去年國人經常性薪資平均4萬7,884元 年增3.09% 寫26年最大增幅
主計總處今（11）日公布2025年12月及全年薪資統計，2025年全體受僱員工每月經常性薪資平均數達4萬7,884元，年增3.09%，為近26年來最大增幅；總薪資平均數則為76萬632元，年增3.91%，為近15年來次高。