山雪欲來？強烈寒流將至 公路局山區交管資訊看這裡

強烈寒流即將抵達，氣象署預估全台高山都可能降雪，預計引發一波民眾追雪潮。公路局宣布，即起將視天候與路面結冰狀況，全面強制車輛加掛雪鍊、或預警性封閉部分路段；請要上山的民眾特別注意相關規定。

如臨大敵！據氣象署資訊，今（7）天入夜後全台氣溫持續驟降，影響將持續至2月9日清晨。

其中，宜蘭高山地區環境水氣增多，天氣濕冷，氣溫將降至冰點下；中橫公路宜蘭支線台7甲線30k至50k（南山至勝光），以及北橫公路台7線47.4K~85.5K（巴陵至百韜橋）路段，因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率。

公路單位視情況，預計應變及管制措施如下:

「台7甲線30K(南山)~50K(勝光)、台7線47.4K(巴陵)~85.5(百韜橋)」如路面局部結冰時，將立即除冰或進行防滑措施；較長路段結冰，無法立即除冰，及無法提供車輛安全通行時，將發布限加掛雪鏈管制通行。

後續視現場氣候及路面狀況，亦不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施；限掛雪鏈管制時，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

請用路人上山前，提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形；高山氣候嚴峻變化難以預測，管制路段仍視現況機動調整。

公路局提醒，強烈大陸冷氣團或寒流影響低溫特報期間，高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛易有故障受困風險，用路人非必要儘量避免進入山區公路。

用路人應多利用省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），隨時注意收聽廣播訊息，並注意路側可變資訊看板CMS所顯示之交通管制及訊息，造成不便敬請見諒；公路局祝大家行車平安。

