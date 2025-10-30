山頂鳥推出碳足跡服飾 實踐永續承諾為戶外愛好者守護地球

▲【Hilltop山頂鳥】碳足跡SOFT SHELL防風透氣保暖彈性外套 (軟殼衣) 男款

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】台灣戶外機能領導品牌 Hilltop 山頂鳥首度推出經過第三方認證的「碳足跡服飾」，正式將永續理念導入機能服飾設計，以行動回應氣候變遷與溫室效應。此次推出的男女款外套，各有經典黑色與男款綠、女款紫兩款新色，未來，山頂鳥也將持續推出更多兼具機能與永續理念的服飾，讓戶外愛好者在親近自然的同時，也能以行動守護地球。

▲【Hilltop山頂鳥】碳足跡SOFT SHELL防風透氣保暖彈性外套 (軟殼衣) 女款

廣告 廣告

山頂鳥指出，此次推出的碳足跡服飾是經過長時間準備與檢測，完整追蹤產品從 原料、製造、運輸、消費者使用到最終回收的全生命週期共五個階段的碳排放，並以「二氧化碳當量」進行量化。結果顯示，每件外套的碳排放量為 10.6 公斤二氧化碳當量，相當於高雄到台北單程火車旅程的排放量。品牌強調，一件外套可長期使用多年，平均下來的環境負擔更低。

山頂鳥表示，碳足跡檢測就像產品的「體檢」，幫助品牌清楚掌握碳排放來源，並持續改善製程。此款外套採用耐用高品質材質尼龍，未來將持續優化原料來源，導入回收寶特瓶纖維、再生尼龍、海洋回收漁網與布料再製 等低碳素材，以降低整體碳足跡。同時，消費者使用階段也佔有一定比例碳排放，品牌計畫推動「低耗能、低洗滌負擔」的材質應用，鼓勵消費者在日常生活中共同落實環保。

作為深耕台灣超過四十年的戶外機能品牌，深知自然環境與戶外活動密不可分。此次碳足跡服飾的推出，不僅象徵品牌邁向永續新里程，也希望透過透明數據，讓消費者在選購時能「穿得舒適安心，也為地球減碳盡一份力」。未來，山頂鳥將持續擴大碳足跡產品線，朝向低碳化的方向發展，與戶外愛好者一同邁向永續未來。